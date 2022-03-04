Засновник monobank запустив проект по ізоляції Росії: українці можуть долучитись

Співзасновник monobank та екс-міністр Кабміну Дмитро Дубілет запустив масштабний проект під назвою Total Isolation of Russia. Дана ініціатива спрямована на блокування всіх економічних зв’язків в окупанта з провідними світовими корпораціями. Долучитися до проекту бізнесмен запропонував і простим українцям.





Про початок власної економічної атаки на РФ Дмитро Дубілет оголосив на своїй сторінці у Facebook. Ціллю проекту, що носить кодове ім’я Total Isolation of Russia, є знищення усіх зовнішньоекономічних зв’язків держави-терориста. Бізнесмен вважає за необхідне повністю «відрізати» Росію від зовнішнього світу по всіх галузях промисловості та занурити її у справжній економічний вакуум.

Варто зазначити, що низка світових корпорацій вже розірвали будь-які стосунки з РФ та припинили постачання своїх товарів. Та деякі компанії досі вагаються у питанні виходу з російського ринку, тож їм потрібно «допомогти».

«Ми не збираємося чекати, доки нерішучі уряди деяких країн врешті оголосять про санкції та остаточно розірвуть свої договори з росіянами. Натомість розпочнемо кампанію постійного тиску на керівників найбільших світових холдингів та змотивуємо їх припинити стосунки з країною, що розв’язала війну на нашій батьківщині», – зазначив Дмитро Дубілет.

Проект бізнесмена проти Росії передбачає постійне оновлення списків компаній всіх галузей, що досі працюють з окупантами. Згідно з цими даними учасники ініціативи будуть здійснювати системний інформаційний тиск на керівників підприємств з метою переконати їх припинати співробітництво з росіянами.

«Роботи у нас чимало. Потрібна велика команда менеджерів та регіональних спеціалістів, а також працівників, що будуть слідкувати за інформаційною безпекою проекту», – підкреслив підприємець.

Отож долучитися до проекту економічної ізоляції Росії та внести свій вклад у перемогу над окупантом зможе ціла низка різнопланових спеціалістів з усіх куточків України.

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