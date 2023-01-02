Гроші попливуть нескінченною рікою: астрологи розповіли про грошові дати 2023 року

У 2022 році більшості українців не щастило у фінансовій сфері. Багато хто втратив роботу та навіть житло. Постраждав і український бізнес. Сотні чи навіть тисячі компаній відчули катастрофічний спад прибутків, а деякі навіть працювали собі у збиток.

Та астрологи стверджують, що 2023 рік буде разюче відрізнятися від свого попередника. Цього року очікуються більш легкі грошові потоки та успіх у всіх справах, пов’язаних зі сферою фінансів.

Коли пощастить із грішми?

Згідно з прогнозами фінансова стабільність почне потроху налагоджуватися вже у березні. Тай загалом більше шансів заробити у людей буде в першій половині 2023 року. Це пов’язано із впливом Юпітера. Входження цієї планети у знак Тільця 15 травня покладе початок ері фінансового успіху.

В такому положенні Юпітер буде знаходитися до кінця року. Проте шанси розбагатіти в українців будуть найвищими саме до липня 2023-го. Та варто зауважити, що цей прогноз стосується лише тих, хто має високу мотивацію та впевнено йде до своєї мети.

У 2023 році Юпітер утворить секстиль із Сатурном, який вважається планетою майстерності. Крім того Юпітер і Сатурн тісно пов’язують з поняттям соціальності. А це означає, що вони будуть позитивно впливати на результати колективної роботи.

У період з 12 до 18 липня керівникам підприємств варто проводити більше ділових зустрічей та робити інвестиції. Також на ці дні можна запланувати підписання важливої угоди. Вона неодмінно принесе великий дохід.

Ще одним зоряним часом для всіх бажаючих збагатитися стане період з 11 травня до 21 червня. В цей час також радять шукати роботу. Результати цих пошуків будуть вражаючими.

Щоправда вже 22 липня фінансовий потік трохи скоротиться. Причиною цьому стане ретроградація Венери, яка буде тривати до 3 вересня.