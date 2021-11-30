Дівчина ледь не померла через безсольову дієту

Експерименти з дієтами рідко приводять до чогось хорошого. Так, наприклад, відмова від солі або цукру може в буквальному сенсі вбити. Про свою історію в інтернеті розповіла Нікіта Бхардвадж. Дівчина довгий час страждала від здуття живота. Десь вона прочитала, що потрібно виключити сіль з раціону і тоді все пройде. Нікіта тут же послухалася поради з невідомого джерела.





Місяць без солі та цукру призвів до страшних наслідків

Цілий місяць дівчина не вживала сіль і цукор. В результаті вона мало не померла. Через дефіцит мінералів в організмі у неї почалися судоми. Потім зіпсувався сон, з’явився біль в м’язах. А все через те, що в організмі був порушений електролітний баланс.

За місяць безсольової дієти у неї з’явилася хронічна втома. Нікіта припинила ходити в спортзал. Похід в найближчий магазин за продуктами для неї перетворився на справжнє випробування. В один день вона не змогла встати з ліжка і викликала швидку допомогу.

Уже в лікарні лікарі пояснили дівчині, чим небезпечна така дієта. У неї різко впав рівень натрію в крові. Це і запустило ланцюгову реакцію: втома, біль, судоми, поганий сон, запаморочення. Про це після лікування Нікіта Бхардвадж поділилася у своєму блозі.

Після того, як дівчину виписали з лікарні, у неї з’явилося неконтрольоване бажання їсти фастфуд та іншу шкідливу їжу. Картопля фрі, локшина, бургер – все це дівчина їла щодня. Зараз вона вже стримує свої харчові звички та намагається скинути зайві кілограми.

Тепер дієту для Нікіти склав дієтолог. Від сумнівних порад та експериментів з їжею дівчина вирішила назавжди відмовитися. Їй дороге її здоров’я, а міфи про шкоду солі та цукру вона більше не сприймає серйозно.