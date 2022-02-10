Украинцев предостерегли от пользования полотенцами в отелях

Заселяясь в чистый гостиничный номер с белоснежными полотенцами, бельем, блестящими стаканами, вы чувствуете уют и комфорт. Мало кто задумывается, как именно персонал привел ваш номер в такое идеальное состояние. Профессиональная уборщица из Британии открыла занавес тайны. Она рассказала правду о том, что происходит в номере отеля, после того как его покидает клиент. И эта правда ужасает.





Владелец клининговой компании и уборщица с 33-летним стажем Анна Гарфилд открыла профессиональный секрет, обеспокоивший миллионы путешественников. Оказывается полотенца, и даже простыни персонал гостиницы часто использует в качестве тряпок для уборки номера, из которого только что выселился клиент. Ими протирают стаканы, зеркала, мебель в ванной и другие поверхности. После этого белье стирают и дают в пользование следующему жильцу.

«Полотенцами чистят все, от ванной до посуды в номере. Поэтому я бы на вашем месте возила с собой свое полотенце», – отметила Гарфилд.

Экс-уборщица рассказала, что работники ее компании относятся к своим обязанностям ответственно и всегда имеют при себе специальные салфетки. Так же поступают и уборщицы в элитных отелях. Однако в жилье среднего и эконом-класса «уборка полотенцами» – это норма.

Женщина также поделилась тайной исчезновения вещей клиентов в гостиницах. По ее словам, персонал во время уборки часто повреждает и ломает вещи жильцов. Если вещь не удается быстро отремонтировать, они ее просто воруют, чтобы не выдавать себя.

Однако стоит отметить, что работа уборщиков в отелях тоже не сахар. Из своего опыта Анна Гарфилд помнит, насколько сложно было приводить в порядок номера, в которых проживали женщины. Ведь простыни в этих номерах часто были загрязнены кровью. Не говоря уже о том, что клиентки забывали выбрасывать средства гигиены. В то же время с «мужскими номерами» таких проблем не случалось.

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