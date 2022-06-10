До 23 тис. грн: в яких західних містах України найвища середня зарплатня
Лідером у зарплатному рейтингу став Львів.
Із початком війни чимало українців зі східних та центральних регіонів країни переїхало на Захід. Не зважаючи на це, значних проблем із пошуком роботи тут не спостерігається. Конкуренція зазвичай не більше 3 чоловік на місце, а в деяких областях на відкриту вакансію може претендувати взагалі лише 1 людина. При цьому зарплати у західному регіоні цілком пристойні.
Лідером у зарплатному рейтингу Заходу України можна сміливо назвати Львів. Середній дохід станом на початок червня тут складає 23,2 тис. грн. До речі, конкуренція на місце у Львові теж одна з найнижчих.
Варто зазначити, що на високий показник середньої зарплатні у Львівській області вплинули доходи представників галузі IT, яких тут проживає чимало.
Другою за рейтингом зарплат серед західних областей стала Чернівецька область із показником у 17,1 тис. грн. А зразу за Чернівцями розташувалося Закарпаття із середнім доходом 16,3 тис. грн.
У решті областей західного регіону України рівень зарплат такий:
- Івано-Франківська – 15,1 тис. грн;
- Рівненська – 15 тис. грн;
- Хмельницька – 13,9 тис. грн;
- Тернопільська – 12,1 тис. грн;
- Волинська – 11,3 тис. грн.
Яких вакансій найбільше
Топ професій, популярних на Заході, дещо відрізняється від всеукраїнського. Тут не дуже затребувані маркетологи, PR-ники, медики чи фармацевти. Натомість активно шукають таких спеціалістів:
- продавці-касири;
- менеджери з продажу;
- водії та логісти;
- робочий персонал;
- будівельники;
- програмісти.
Представникам цих професій знайти роботу буде нескладно. Хороших спеціалістів «відривають з руками», а через низьку конкуренцію можна буде навіть поперебирати варіантами та зупинитися на найбільш вигідному.
Варто зазначити, що знайти хорошу роботу можна й дистанційно. Наприклад популярними в мережі є професія маркетолога, копірайтера, веб-дизайнера тощо. Таким способом цілком реально заробляти по 1000 грн в день навіть не виходячи з дому.