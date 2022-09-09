Без відмітки не випустять: військовозобов’язаним вказали на важливу деталь під час перетину кордону

Під час війни, та коли діє режим загальної мобілізації, виїхати за межі України можна далеко не всім українцям. Наприклад, військовозобов’язані не можуть перетинати державні кордони до закінчення дії воєнного стану. Є певні винятки для деяких категорій людей, але вони працюють лише при виконанні жорстких правил. Ці чоловіки мають пред’явити військовий квиток з обов’язковою поміткою про зняття з військового обліку.





Як працює закон

Загальна мобілізація проводиться одночасно по всій території країни протягом 90 днів з моменту її оголошення. Тільки президент може подовжити її термін.

Згідно із чинним законом, особи які не підлягають призову, можуть виїжджати з України, навіть під час війни. Щоб скористатися цим правом, необхідно пред’явити юридичне підтвердження. У такій ситуації мова йде про військовий квиток та позначку в ньому, що засвідчує зняття з обліку. Поставити її можна у військкоматі, в якому чоловіка було поставлено на облік.

Загальній мобілізації сьогодні не підлягають такі категорії населення:

Призову не підлягають військовозобов’язані жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули під час війни або зникли безвісти під час війни, перебуваючи на службі.

Люди чиї близькі родичі загинули від агресії РФ під час здійснення заходів оборони, відсічі та стримування сил ворога у Луганській та Донецькій областях.

Чоловіки та жінки, які не відповідають вимогам медичної комісії (не проходять за станом здоров’я), інваліди I та II групи.

Чоловіки та жінки, на утриманні яких троє і більше неповнолітніх дітей.

Матері одиначки, та батьки-одинаки.

Батьки, які виховують дітей-інвалідів.

Робітники Міністерства Оборони, СБУ, ГУР, Національної поліції.

Інші громадяни визначені закони

Про це йдеться у ст. 23 Закону України «про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він був підписаний у лютому 2022 року.