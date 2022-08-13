Гороскоп на сегодня, 13 августа, для всех знаков зодиака

Cегодня, 13 августа Луна находится в знаке Рыбы. Сегодня посвятите себя родным и близких, больше улыбайтесь и отдыхайте. Отличное время для прогулки в приятной компании и романтических свиданий.





♈ Овен

Почему все собственные идеи кажутся вам бредовыми и неинтересными? Если возникла мысль что-то изменить, то попытка быстро пресекается комплексами и сомнениями. Так вы рискуете навсегда слиться с серой массой и потерять себя. Хватит прятаться от своих желаний, пора их воплощать!

Космический совет: дайте волю фантазии, не бойтесь экспериментировать.

♉ Телец

Вы стали раздражительными и регулярно ссоритесь с людьми. Вечные конфликты вам самим уже осточертели, но вся вина за неоправданный гнев возлагается на кого угодно, только не на вас. Увы, но долго перекладывать ответственность не получится и однажды все-таки придется признать свою неправоту.

Космический совет: внимательно прислушайтесь к советам окружающих.

♊ Близнецы

К сожалению, окружающие не умеют читать мысли. Так что, если что-то не устраивает, то лучше говорить напрямую, чем делать бесконечные намеки. Почему представители воздушной стихии так боятся серьезных разговоров? Нельзя проглатывать обиды, потом они превращаются в огромный комок ненависти.

Космический совет: не бойтесь сделать первый шаг навстречу любимому.

♋ Рак

Мнительных Раков постоянно что-то беспокоит и они устали от мучительной тревоги. Масла в огонь подливает пессимистичный взгляд на жизнь и эмоциональное опустошение. Если продолжите в том же духе — провалитесь в глубокую депрессию. Звезды советуют переосмыслить свои приоритеты.

Космический совет: научитесь ценить мелочи и получать удовольствие от жизни.

♌ Лев

Представители этого знака зодиака всегда стараются научить окружающих, как правильно жить. Однако ваши бесконечные советы только отталкивают людей. Поймите, каждый сам кузнец своего счастья. Даже благие намерения могут обернуться сущим кошмаром. Займитесь лучше своей жизнью, вам тоже не помешает парочка советов.

Космический совет: взгляните на себя со стороны, пора работать над ошибками.

♍ Дева

Еще немного и Девы наконец добьются успеха в одном из основных направлений своей жизни. Помешать могут лишь неоправданные и пустые переживания, свойственные для вас. Постарайтесь успокоить себя, лишние эмоции могут привести к спонтанным поступкам, которые только отдалят вас от достижения цели.

Космический совет: вы в шаге от победы, не сбивайтесь с дистанции.

♎ Весы

Вы слишком остро реагируете на потери и совершенно не умеете расставаться. Пора смириться, что вещи, люди, локации и интересы меняются в течение всей жизни. Перемены развивают человека, а в привычной зоне комфорта он остается на одном месте. Не бойтесь неизвестности, все еще впереди!

Космический совет: избавьтесь от лишнего в вашей жизни и вздохните полной грудью.

♏ Скорпион

Что-то вы зачастили с покупками, Скорпионы! Нельзя постоянно потакать своему внутреннему ребенку, иначе все силы и средства будут уходить коту под хвост. Грамотно расставьте приоритеты и не ведитесь на уловки своего хитрого подсознания. Выполнять свои желания — это хорошо, но иногда необходимо чем-то жертвовать.

Космический совет: обратите внимание на свои расходы — во всем нужна мера.

♐ Стрелец

Нельзя портить настроение окружающим только потому, что у вас плохой день на работе или скопилась недельная усталость. Помните, что люди тянутся к вам и хотят как лучше. Вы же своим раздражением и злобой только отпугиваете неравнодушных близких. Постарайтесь не срываться на других, ведь этим вы распространяете негативную энергию.

Космический совет: научитесь контролировать свой гнев, станьте добрее.

♑ Козерог

Глубоко внутри представители этого знака зодиака знают, что поступают не очень хорошо. Почему вы продолжаете причинять зло? Вам нравится это ощущение неуязвимости и власти? Ваши проделки достигли серьезных масштабов, и вы даже не осознаете, каким провалом это обернется в будущем.

Космический совет: вы выходите за рамки дозволенного, остановитесь.

♒ Водолей

Прекрасное ощущение восторга и вдохновения переполняет счастливых Водолеев. Кажется, что все в этом мире находится под вашим контролем. Но так ли это на самом деле? Конечно, вы талантливы и амбициозны, но это не повод мнить себя всемогущим.

Космический совет: трезво оцените свои возможности, поставьте реалистичные цели.

♊ Рыбы

Представители водной стихии наконец замечают положительные моменты жизни. Однако вам мешает зажатость, стеснительность и неуверенность. Вы чувствуете себя не в своей тарелке и всегда стремитесь что-то изменить в себе. Однако переменами во внешности или деятельности вы буквально убегаете от собственного Я.

Космический совет: пора принять себя такими, какие вы есть.