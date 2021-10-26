Медики рассказали об опаснейших осложнениях после коронавируса

Коронавирус губительно влияет не только на лёгкие. Часты случаи, когда после болезни начинает болеть сердце. Врачи рассказали, что инфекция не щадит почки и печень. Также медики поделились, что происходит с органами после заболевания. Болезнь влияет на состояние микробиоты ухудшает иммунитет.





Жестокость и непредсказуемость вируса потрясает, ведь предугадать, какие органы пострадают невозможно. Часты случаи, когда ковид поражает кровеносные сосуды.

Печень больше страдает из-за агрессивного лечения. Если вовремя не диагностировать болезни печени, последствия могут быть самыми страшными — цирроз.

Болезни сердца: аритмия, миокардиты, изменения структуры мышцы — это лишь малая часть осложнений. Чтобы их исключить, нужно через 3 месяца после выздоровления от Covid-19 сделать УЗИ и сдать кровь на анализы.

Тромбоз — проблемы со свертываемостью крови опасны тем, что блокируют кровообращение и могут стать причиной гангрены, инсульта, инфаркта. При таких осложнениях пациенты вынуждены принимать разжижающие кровь препараты. Может появиться спустя неделю после заболевания Covid-19.

Почки — у многих пациентов, которые переболели коронавирусом, развилась почечная недостаточность. Вирусные частицы обнаруживали даже в почках умерших.



Головной мозг — коронавирус несет угрозу для мозга и центральной нервной системы. У людей может ухудшиться память. Также один из популярнейших симптомов после выздоровления — потеря обоняния.

Кишечник тоже может пострадать. Самое распространенное осложнение после болезни — это диарея.

Эксперты говорят, что для полной картины нужно несколько лет наблюдать за поведением коронавируса. Как найти взаимосвязь между развитием болезни и осложнением ученые тоже не знают.

Пока что Министерство Здравоохранения просит людей вакцинироваться. Это единственный способ снизить риск появления любых осложнений. По-другому пока что обойти болезнь не получится. Никакие витамины и БАДы не способны обмануть коронавирус.