Дієта на основі бананів виявилася способом швидко схуднути

На сайті телеканалу Al Jazeera (Катар) вийшов матеріал, де детально описується ефективна японська бананова дієта.





Німецьке видання Freunden зазначає, що бананова дієта в Японії відома з 2008 року, і що вона дозволяє скинути вагу за короткий час. За даними Міністерства сільського господарства США, банан масою 115 грам містить 113 калорій, а також ряд речовин: харчові волокна, жири, вуглеводи, білки, магній, фосфор, калій, натрій, цинк, мідь, вітамін С, марганець, тіамін, ніацин, вітамін А, вітамін B6, фолієву кислоту, бета-каротин.

Якщо ви дотримуєтеся бананової дієти, то вам доведеться дотримуватися кількох правил. Необхідно їсти банани в необмеженій кількості на сніданок, запиваючи їх молоком або теплою водою. На обід та вечерю не потрібно обмежувати себе у виборі їжі, проте про солодощі треба забути. Також дозволяється їсти банани у перервах між прийомами їжі. Після 8 вечора їсти нічого вже не можна, а до 12-ї ночі ви повинні заснути.

Важливо, що такий сніданок можна готувати лише деякий час. Для закріплення результатів схуднення необхідно звернутися до фізичних вправ.

Ще один важливий момент: перед тим, як спробувати цю дієту, порадьтеся з фахівцем. Особливо якщо у вас є хронічні захворювання.