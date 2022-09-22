Українцям масово приходять платіжки з неправильними показниками: названі правильні дії

Українські споживачі вже не один місяць скаржаться на неправильні дані у платіжках за газ. Навіть громадяни, що кожного місяця в зазначений термін надсилають свої показники операторам ГРС, часто отримують квитанції з нереальними цифрами. У прес службі «Нафтогазу», головного газопостачальника України, розповіли, що робити, якщо вам систематично присилають платіжки з невірними даними.

У компанії зазначили, що останнім часом облгази все частіше ігнорують показники лічильників, які їм надають споживачі. Натомість вказують або норму споживання, або цифри, взяті фактично «зі стелі». Інколи клієнти навіть отримують платіжки із самими нулями замість показників, ніби вони взагалі не користувалися газом протягом минулого місяця.

У прес-службі ГК «Нафтогаз» зазначили, якщо дані в отриманій платіжці не відповідають реальним показникам вашого газового лічильника, можна вжити наступних заходів:

звернутися до свого оператора ГРС (облгазу) з офіційною письмовою заявою та вимогою пояснити, чому надіслані вами показники лічильника не були зафіксовані і звідки взялася зазначена у платіжці сума;

звернутися до Національної комісії, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг з письмовою скаргою на облгаз та прохання перевірити, чи дотримується він ліцензійних умов.

Крім того у «Нафтогазі» порадили фотографувати показники лічильника, які ви передаєте облгазу, або фіксувати їх на відео. Тоді за потреби можна буде довести, що надіслані вами дані були вірними. Не зайвим буде також робити скріншоти переданих показників у особистому кабінеті оператора ГРС або його чат-боті.

Якщо ж платіжка прийшла з нульовими показниками, проте ви точно знаєте, скільки газу використали минулого місяця, потрібно порахувати суму самостійно та внести відповідну оплату. Інакше, коли оператор ГРС врешті розбереться з вашими показниками, можна отримати чималий борг.