ПриватБанк закроет сотни отделений: известна причина

Согласно плану, утвержденному Кабинетом министров Украины, ПриватБанку придется до 2024 года существенно сократить собственные расходы. Для этого государственное финучреждение собирается закрыть 300 отделений и уволить по меньшей мере 6000 своих работников.





Как оказалось, такая стратегия имеет целью оптимизировать банк до момента его приватизации. Именно поэтому в финансовом учреждении решили сократить объемы расходов. Причем сделают это именно за счет заработных плат работников. Планируется, что через три года в Украине останется только 1250 отделений ПриватБанка, в которых будет работать около 15 500 сотрудников. Таким образом данную статью расходов уменьшат с 11,4 миллиарда гривен в год до 8,3 миллиарда гривен.

Профсоюз обратился к руководству банка с просьбой поискать альтернативный выход из ситуации, и провести оптимизацию за счет сокращения других расходов финучреждения. К примеру, сэкономить на автопарке, охране или рекламе. Ведь актуальная стратегия ПриватБанка оставит без работы тысячи украинцев.

Но похоже, что государственный банк не слишком беспокоится о судьбе своих работников. Несмотря на перспективу массового сокращения персонала, в финучреждении недавно в очередной раз подняли зарплату руководству. Оклады некоторых членов правления банка выросли чуть ли не втрое. Только за первые 6 месяцев 2021 года ПриватБанк потратил 124 миллиона гривен на вознаграждения управляющим, что почти в 3,5 раза превышает прошлогодние данные за тот же период.

Между тем клиенты государственного банка все чаще жалуются на плохое обслуживание и проблемы с финансовыми сервисами ПриватБанка. В частности, недавно одна из клиенток финучреждения оставила скандальную жалобу на сайте Минфина. Счета женщины были арестованы банком без всякой на то причины. Правда, раньше у гражданки был кредит, однако она его давно погасила.

В ответ на претензии клиентки, работники ответили, что «не заметили» уплаты кредита. Более того, сумму, за которую якобы заморозили счет, без разрешения женщины списали с ее карточки в другом банке. Средства (3 тыс. грн) клиентке вернули, но на эту операцию банк сподобился только через три месяца.