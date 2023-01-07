С 1 января в Украине пересчитали абонплату за доставку газа: кому придется платить больше

Украинцам с 1 января 2023 изменили сумму абонентской платы за доставку газа. При этом тариф на транспортировку «голубого топлива» остался таким же, как и в прошлом году. Почему же некоторым потребителям теперь приходится платить за доставку ресурса чуть ли не вдвое больше?

Дело в том, что размер абонплаты облгазы рассчитывают в зависимости от того, сколько кубов газа потребитель использовал в прошлом году. Это количество делится на 12 месяцев, а затем умножается на тариф за доставку, который, кстати, у каждого облгаза свой.

К сожалению, об этой системе знают далеко не все украинцы. Поэтому граждане возмущаются ростом абонплаты и не понимают, почему вдруг газораспределительная компания требует от них значительно больше денег, чем в прошлом году.

Как отметил житель Киевской многоэтажки Александр, у него сумма абонплаты выросла более чем вдвое. Еще в 2022 году он платил за доставку газа по 46,7 грн в месяц. Но с началом нового года узнал, что теперь эта услуга будет стоить ему 108,1 грн.

Причина в том, что ряд соседей Александра выехали из своих квартир и отправились за границу из-за войны. Несколько квартир рядом с ним совсем не отапливалась и киевлянину приходилось использовать гораздо больше газа, чем раньше, чтобы согреть свой дом.

Согласно правилам расчета абонплаты за доставку газа, подсчет использованных за год кубов ведется с начала октября до конца сентября следующего года. Именно от среднемесячного количества потребленных в этот период кубов газа зависит сумма абонплаты на следующий год.

Следует отметить, что не всем украинцам в 2023 году придется платить за доставку газа больше. В частности у граждан, которым в 2022 году удалось сэкономить и использовать меньше кубов газа в сравнении с 2021 годом, абонплата даже снизится. Среди таких украинцев беженцы, которые с начала войны выехали из Украины и лишь недавно вернулись домой.