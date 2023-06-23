Вже з 1 липня: європейська країна міняє правила проживання біженців з України

У Чехії з 1 липня набудуть чинності нові правила оплати житла для українських біженців, що підвищить ризики нестачі житла та масового повернення українців додому, пише Seznam Spravy .

З липня мешканці Чехії, які приймають українців, перестануть отримувати виплати за розміщення біженців за старою схемою.

Згідно з новими правилами, щоб власник зміг отримувати повну допомогу за прийом біженців, йому потрібно буде зареєструватися в реєстрі квартир та договорів та жити з українцями під одним дахом.

Якщо біженець живе в зареєстрованій квартирі, йому виплачуватимуть допомогу в 3000 крон, без реєстрації — 2400. Крім того, влада перестане платити за екстрене проживання людям з тимчасовим захистом, які перебувають у Чехії понад 150 днів і не належать до вразливих груп населення.

У чеському Міністерстві праці вважають, що виникне загроза масового браку житла, біженці без житла почнуть переміщатися до центрів та столиці, а також масово поїдуть назад на Україну .