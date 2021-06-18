Стосується кожного: нові правила щодо рахунків в ПриватБанк, Monobank та Ощадбанк

Національний банк України днями прийняв рішення дещо скорегувати правила відкриття рахунків у вітчизняних фінустановах. Насамперед зміни торкнуться ескроу-рахунків. Проте серед нововведень є й такі, що безпосередньо стосуються рахунків пересічних громадян.





Нові можливості для рахунків умовного зберігання

Отож за рішенням Нацбанку буде значно розширено можливості користування рахунками для умовного зберігання коштів, або екскроу. Рахунки такого типу служать для зберігання коштів клієнта та перерахунок їх іншій особі згідно з договором.

За новими правилами юристи зможуть відкривати ескроу-рахунки для нотаріальних цілей, та з їх допомогою акумулювати кошти від боржників. Відповідно юрист із даного рахунку зможе перераховувати отримані кошти одразу ж своєму клієнтові. Така система значно спростить і прискорить рутинні процедури, а ще допоможе уникнути паперової тяганини.

Відкриття рахунків із цифровими документами

Що стосується процедури відкриття рахунків для звичайних громадян, вона також стане дещо простішою. Тепер не обов’язково носити із собою паспорт та ідентифікаційний код, ризикуючи загубити їх. Адже для відкриття рахунку у банку достатньо буде просто пред’явити документи у додатку «Дія».

Інші зміни та нововведення

Деякі пункти постанови також визначають правила щодо обігу цінних паперів банку. В даному випадку йдеться безпосередньо по ощадні сертифікати. Також обговорюється у документі питання щодо відкриття рахунків деякими міжнародними організаціями, а саме: Організацією Об’єднаних Націй та представництвами, що володіють дипломатичним імунітетом і привілеями.

Такі зміни у роботі української банківської системи значно спростять залучення іноземних інвестицій, використання звичних та нових фінансових інструментів, а також полегшать фінансові операції для пересічних українців.

Постанова “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів” була офіційно опублікована на сайті Національного банку 14 червня, та вступила в дію з наступного дня – 15 червня 2021 року. Контроль за виконанням приписів голова нацбанку Кирило Шевченко офіційно делегував своєму заступнику – Олексію Шабану.