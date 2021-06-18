Мобільний оператор «Київстар» запустив нову послугу, про яку українці давно мріяли

Оператор мобільного зв’язку «Київстар» запустив нову послугу, про яку всі давним-давно мріяли. Зокрема, вона дозволить за невелику плату отримати в своє розпорядження додатковий телефонний номер, яким ви зможете користуватися на свій розсуд.





Що потрібно для підключення другого номера?

Як правило, додаткові номери потрібні людям або для того, щоб розділити робочий і домашній номер, або ж для реєстрації на деяких сайтах, які вимагають підтвердження номерів. Існує безліч способів отримати додатковий номер, не купуючи нову сім-карту, однак всі вони досить складні. Проте, зараз завдяки «Київстар», все стало набагато простіше, ніж раніше, і більше немає ніяких складнощів. Все, що від вас вимагається – придбати додатковий номер всього за тридцять гривень. Ви можете згенерувати номер самостійно або ж задовольнятися тим, що був створений системою.

Для підключення послуги можна використовувати найпростішу комбінацію *100*33*2# і клавіша виклику. Вам буде надано додатковий номер, випадково згенерований системою спеціально для вас в автоматичному режимі. Якщо послуга вам більше не потрібна, ви можете призупинити її дію, просто скориставшись іншою комбінацією, *100*33*4#.

Користуватися послугою дуже просто. Ви можете відправити СМС або виклик на додатковий номер, просто ввівши перед номером адресата код 818. У меню управління послугою можна, наприклад, розмежувати особисті та робочі дзвінки, відключаючи додатковий номер за розкладом – наприклад, після того, як ви йдете з роботи, якщо будете вказувати цей номер як робочий.

Як ми писали раніше, «Київстар» повернув стару послугу «Щасливий день». Протягом найближчих півтора місяців, аж до кінця липня, абоненти «Київстар», які користуються тарифними планами на умовах передоплати, можуть скористатися даною послугою. Вона дозволяє їм раз у сім днів отримати безкоштовний безлімітний мобільний інтернет і дзвінки в мережі «Київстар», навіть якщо на рахунку немає коштів, і протермінований платіж за тарифним планом. Діяти це буде протягом доби.