Китайська компанія Xiaomi розпочала міжнародну експансію автомобільного бізнесу. Першим закордонним ринком стали Об’єднані Арабські Емірати, де місцевий дистриб’ютор Gargash Prime Automotive відкрив передзамовлення на електромобілі бренду. Покупцям запропонували одразу 13 модифікацій трьох модельних сімейств — SU7, YU7 та Skynomad.

Стартова вартість Xiaomi SU7 в ОАЕ становить 169 900 дирхамів, або приблизно 46 300 доларів (2,08 млн грн). Електричний кросовер YU7 коштує від 184 900 дирхамів (2,26 млн грн), а позашляховики Skynomad зі збільшеним запасом ходу — від 209 900 дирхамів (2,57 млн грн).

Xiaomi SU7 Ultra отримав 1548 к. с. потужності

Найцікавішою моделлю в новій лінійці став спортивний електричний седан Xiaomi SU7 Ultra. Автомобіль оснащений трьома електродвигунами із сумарною потужністю 1548 к. с., які забезпечують повний привід та надзвичайно швидке прискорення.

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За даними виробника, розгін від 0 до 100 км/год займає лише 1,98 секунди, а максимальна швидкість становить 350 км/год. Такі характеристики дозволяють моделі конкурувати за динамікою з дорогими суперкарами.

Для керованості на високих швидкостях SU7 Ultra отримав карбон-керамічні гальма, розвинений аеродинамічний обвіс і велике заднє антикрило. Під час розробки автомобіля інженери приділили особливу увагу його поведінці на гоночних трасах, зокрема на німецькому Нюрбургринзі.

В ОАЕ вартість флагманської версії становить 375 900 дирхамів, або приблизно 102 400 доларів (4,6 млн грн).

Перші автомобілі доставлять покупцям у грудні

Початок постачань Xiaomi SU7 Standard, SU7 Ultra, YU7 Standard та окремих версій Skynomad запланований на грудень 2026 року. Решта комплектацій мають з’явитися у лютому 2027 року.

Водночас Xiaomi готується до масштабнішої міжнародної експансії. Генеральний директор компанії Лей Цзюнь раніше підтвердив плани виходу на закордонні ринки у 2027 році, зокрема в Європі.

Наразі продажі в ОАЕ організовані через місцевого партнера, а не власну дилерську мережу Xiaomi. Такий формат дозволить виробнику перевірити попит на свої автомобілі та підготуватися до подальшого розширення присутності за межами Китаю.