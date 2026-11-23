Китайская компания Xiaomi приступила к международной экспансии своего автомобильного бизнеса. Первым зарубежным рынком стали Объединенные Арабские Эмираты, где местный дистрибьютор Gargash Prime Automotive открыл предзаказ на электромобили этого бренда. Покупателям предложили сразу 13 модификаций трех модельных семейств — SU7, YU7 и Skynomad.

Стартовая цена Xiaomi SU7 в ОАЭ составляет 169 900 дирхамов, или примерно 46 300 долларов (2,08 млн грн). Электрический кроссовер YU7 стоит от 184 900 дирхамов (2,26 млн грн), а внедорожники Skynomad с увеличенным запасом хода — от 209 900 дирхамов (2,57 млн грн).

Xiaomi SU7 Ultra развивает мощность 1548 к. с.

Самой интересной моделью в новой линейке стал спортивный электроседан Xiaomi SU7 Ultra. Автомобиль оснащен тремя электродвигателями суммарной мощностью 1548 к. с., которые обеспечивают полный привод и чрезвычайно быстрое ускорение.

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По данным производителя, разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 1,98 секунды, а максимальная скорость составляет 350 км/ч. Такие характеристики позволяют этой модели соперничать по динамике с дорогими суперкарами.

Для обеспечения управляемости на высоких скоростях SU7 Ultra получил карбон-керамические тормоза, проработанный аэродинамический обвес и большое заднее антикрыло. При разработке автомобиля инженеры уделили особое внимание его поведению на гоночных трассах, в частности на немецком Нюрбургринге.

В ОАЭ стоимость флагманской версии составляет 375 900 дирхамов, или примерно 102 400 долларов (4,6 млн грн).

Первые автомобили будут доставлены покупателям в декабре

Начало поставок моделей Xiaomi SU7 Standard, SU7 Ultra, YU7 Standard и отдельных версий Skynomad запланировано на декабрь 2026 года. Остальные комплектации должны появиться в феврале 2027 года.

В то же время Xiaomi готовится к более масштабной международной экспансии. Генеральный директор компании Лэй Цзюнь ранее подтвердил планы выхода на зарубежные рынки в 2027 году, в частности в Европе.

В настоящее время продажи в ОАЭ осуществляются через местного партнера, а не через собственную дилерскую сеть Xiaomi. Такой формат позволит производителю оценить спрос на свои автомобили и подготовиться к дальнейшему расширению присутствия за пределами Китая.