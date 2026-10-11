BMW выпустила мотоцикл для начинающих F 450 R. Но электроники в нём столько же, сколько в дорогих моделях

Долгое время небольшие мотоциклы должны были быть лёгкими, недорогими и простыми в управлении, чтобы новичок освоил базовые навыки, прежде чем пересесть на что-то более серьёзное. Теперь эта грань стирается. Мотоцикл для европейской категории A2 уже не обязательно выглядит как техника на два сезона, которую впоследствии меняют на «настоящую машину».

Новый BMW F 450 R — яркий тому пример. Производитель взял небольшой двигатель, лёгкую конструкцию и ограниченную правилами мощность, а затем добавил технологии, которые ещё недавно ассоциировались с гораздо более дорогими мотоциклами.

Почти весь лимит A2

В ЕС категория A2 позволяет управлять мотоциклами мощностью до 35 кВт. F 450 R практически полностью использует этот предел. Двухцилиндровый рядный двигатель с жидкостным охлаждением объемом 420 см³ развивает около 48 к.с. при 8750 об/мин и 43 Нм при 6750 об/мин. Ещё важнее то, что уже при 3000 об/мин доступно примерно 80% максимального крутящего момента. При снаряженной массе 175 кг этого вполне достаточно, чтобы получать удовольствие от езды по городу и извилистым дорогам без трехзначной мощности.

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В то же время всё очень рационально. Заявленный расход составляет 3,8 л на 100 км, объём бака — 14 л, поэтому теоретический запас хода превышает 350 км. Техническое обслуживание предусмотрено каждые 10 тыс. км.

Электроника, как у более старых моделей

Даже базовая версия оснащена тремя режимами езды (Rain, Road и Dynamic), динамическим контролем тяги DTC, системой контроля торможения двигателем MSR, системой Dynamic Brake Control и системой ABS Pro, которая работает даже при торможении на уклоне. К этому добавляются 6,5-дюймовый цветной экран, полностью светодиодная оптика и разъем USB-C.

И вот здесь возникает главный вопрос к F 450 R. Нужны ли новичку несколько режимов и целая азбука электронных помощников? Часть из них, безусловно, полезна. ABS в повороте может спасти новичка, который от испуга слишком сильно зажал тормоз, а контроль тяги становится не игрушкой, а дополнительной страховкой. Однако чем глубже вникаешь в оснащение, тем очевиднее, что BMW хочет сделать из маленького мотоцикла нечто гораздо более сложное, чем типичная машина для начинающих.

Не всё входит в базовую комплектацию. Квикшифтер Shift Assistant Pro, усовершенствованная подвеска и дополнительные режимы доступны в более дорогих версиях. Самой интересной опцией является Easy Ride Clutch, которая автоматически управляет сцеплением. Вместе с квикшифтером она позволяет трогаться с места, останавливаться и переключать передачи без постоянного использования рычага сцепления, хотя сам рычаг остаётся, поэтому водитель может взять управление на себя в любой момент. Похожий путь выбрала Honda с системой E-Clutch, и полуавтоматическое сцепление постепенно переходит в класс машин, с которых многие начинают. Для новичка в городских пробках это реальное облегчение, но, в отличие от скутера, у мотоцикла остаётся привычная коробка передач.

Ходовая часть не из дешевых

F 450 R имеет стальную трубчатую раму, в которой двигатель выступает в качестве несущего элемента, перевернутую вилку KYB диаметром 43 мм спереди и центральный амортизатор той же марки сзади.

Передний тормозной диск диаметром 310 мм работает с четырехпоршневым суппортом Brembo, задний — 240 мм. Оба колеса 17-дюймовые, а высота сиденья составляет 790 мм. Стилистически новинка явно напоминает старшую модель S 1000 R.

А остался ли маленький мотоцикл дешевым?

Электроника, качественные компоненты и логотип BMW имеют свою цену. В Великобритании базовая версия F 450 R стоит 6395 фунтов стерлингов, что по курсу НБУ на 7 октября (59,67 грн/фунт стерлингов) составляет около 381 600 грн. Это заметно дороже, чем у многих конкурентов, таких как Triumph Speed 400 или Honda CB500 Hornet, поэтому за электронику, компоненты и марку BMW придется доплатить.

Для Украины категория A2 пока остается вопросом будущего. В Украине готовят реформу правил выдачи водительских удостоверений, которая, среди прочего, должна ввести категорию A2 для мотоциклов мощностью до 35 кВт по образцу европейской. Официальную цену на F 450 R для нашего рынка BMW пока не объявляла.