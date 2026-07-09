Китай заставит автопроизводителей вернуть физические кнопки в салоны автомобилей уже в следующем году

Китай готовит серьезные изменения для автомобильного рынка: производителей обяжут вернуть в салоны автомобилей физические кнопки для самых важных функций. Новый технический регламент должен вступить в силу 1 июля 2027 года и коснется почти всех брендов, официально продающих автомобили в Китае.

Причина такого решения — безопасность. Регулирующие органы считают, что сенсорные экраны и гладкие панели не всегда удобны для водителя. Чтобы найти нужную функцию на дисплее, приходится отвлекаться от дороги. Зато физическую кнопку или переключатель можно нащупать почти интуитивно, не отрывая взгляда от дороги.

Какими функциями должно обладать физическое управление

В новом документе перечислены 19 автомобильных функций, для которых должны быть предусмотрены физические органы управления. Среди них:

поворотники;

аварийная сигнализация;

звуковой сигнал;

переключатель режимов движения P/R/N/D;

стеклоочистители;

подогрев лобового стекла;

стеклоподъемники;

кнопка экстренного вызова;

выключатель питания для электромобилей;

система помощи водителю, если она предусмотрена конструкцией автомобиля.

Логика проста: если зависнет мультимедийная система или климат-контроль, это неприятно, но не критично. А вот если водитель не может быстро включить поворотник, аварийку или стеклоочистители, это уже напрямую влияет на безопасность.

Автопроизводителям придётся менять дизайн салонов

В последние годы автомобильная индустрия массово переходила на большие экраны и сенсорное управление. Особенно активно этот тренд продвигала компания Tesla, которая постепенно убирала из салона всё больше физических кнопок и переключателей. Впоследствии подобный подход переняли и многие китайские производители электромобилей.

В Китае такой минимализм теперь ограничат на законодательном уровне. Производителям придется не просто добавить кнопки «для галочки», а сделать их удобными по размеру, расположению и использованию.

Это не первое подобное решение китайских регулирующих органов. Ранее стало известно, что с 1 января 2027 года в Китае также запретят скрытые дверные ручки. Их признали потенциально опасными, ведь в аварийных ситуациях или при сбое электроники они могут затруднить доступ к автомобилю.

Таким образом, Китай фактически меняет тенденцию в современном автодизайне. Если в последние годы производители стремились убрать как можно больше кнопок и перенести все на экраны, то теперь ключевые функции вновь должны стать физическими и быстродоступными для водителя.