Китай змусить автовиробників повернути фізичні кнопки в салони авто вже наступного року

Китай готує серйозну зміну для автомобільного ринку: виробників зобов’яжуть повернути в салони машин фізичні кнопки для найважливіших функцій. Новий технічний регламент має набрати чинності 1 липня 2027 року і стосуватиметься майже всіх брендів, які офіційно продають автомобілі в Китаї.

Причина такого рішення — безпека. Регулятори вважають, що сенсорні екрани та гладкі панелі не завжди зручні для водія. Щоб знайти потрібну функцію на дисплеї, доводиться відволікатися від дороги. Натомість фізичну кнопку або перемикач можна намацати майже інтуїтивно, не переводячи погляд з дороги.

Які функції повинні мати фізичне керування

У новому документі перелічено 19 автомобільних функцій, для яких мають бути передбачені фізичні органи керування. Серед них:

поворотники;

аварійна сигналізація;

звуковий сигнал;

перемикач режимів руху P/R/N/D;

склоочисники;

обігрів лобового скла;

склопідйомники;

кнопка екстреного виклику;

вимикач живлення для електромобілів;

система допомоги водієві, якщо вона передбачена конструкцією авто.

Логіка проста: якщо зависне мультимедійна система або клімат-контроль, це неприємно, але не критично. А от якщо водій не може швидко ввімкнути поворотник, аварійку або склоочисники, це вже напряму впливає на безпеку.

Автовиробникам доведеться змінювати дизайн салонів

Останніми роками автомобільна індустрія масово переходила на великі екрани та сенсорне керування. Особливо активно цей тренд просувала Tesla, яка поступово прибирала з салону дедалі більше фізичних кнопок і перемикачів. Згодом схожий підхід підхопили й багато китайських виробників електромобілів.

У Китаї такий мінімалізм тепер обмежать на законодавчому рівні. Виробникам доведеться не просто додати кнопки “для галочки”, а зробити їх зручними за розміром, розташуванням і використанням.

Це не перше подібне рішення китайських регуляторів. Раніше стало відомо, що з 1 січня 2027 року в Китаї також заборонять приховані дверні ручки. Їх визнали потенційно небезпечними, адже в аварійних ситуаціях або при збої електроніки вони можуть ускладнити доступ до автомобіля.

Таким чином, Китай фактично змінює тренд у сучасному автодизайні. Якщо останні роки виробники намагалися прибрати максимум кнопок і перенести все на екрани, тепер ключові функції знову мають стати фізичними та швидко доступними для водія.