В этом году на день раньше: когда украинцы переведут часы на зимнее время и почему закон об отмене до сих пор не вступил в силу

Дважды в год миллионы людей в Европе и Украине переводят стрелки — и каждую осень это сопровождается одними и теми же вопросами: когда именно, в какую сторону поворачивать и не отменили ли уже эту практику. Отвечаем по порядку, ведь в этом году есть нюанс — переход на зимнее время состоится немного раньше, чем в прошлом году.

Согласно действующим правилам, на зимнее время переходят в последнее воскресенье октября. В 2026 году оно приходится на 25 октября, тогда как в прошлом году часы переводили 26-го. В Украине стрелки традиционно переводят в 4:00 ночи на час назад — то есть в ночь с субботы 24-го на воскресенье 25 октября можно будет поспать на час дольше. Приятный бонус разового характера, за который мы расплачиваемся тем, что теперь будет темнеть заметно раньше.

В Европейском Союзе механизм тот же, только время другое — в Польше и остальных странах ЕС часы переведут в ту же ночь с 3:00 на 2:00. Таким образом, привычная синхронность с европейскими соседями сохранится, и разница во времени с Варшавой или Берлином не изменится.

Самое интересное в этой теме — не дата, а юридический парадокс, в котором Украина находится уже третий год. Верховная Рада ещё летом 2024 года приняла закон № 4201, который должен был раз и навсегда отменить сезонный переход на летнее и зимнее время и закрепить на всей территории страны единое время — зимнее. Документ передали на подпись президенту 21 августа 2024 года, и с тех пор он так и лежит неподписанным. Пока подписи нет, закон не вступил в силу, поэтому формально всё регулирует правительственное постановление аж 1996 года — именно оно и требует ежегодно переводить стрелки.

Ситуация в ЕС зеркально похожа. Еще в 2018 году Европейская комиссия провела публичные консультации, в ходе которых абсолютное большинство участников высказалось за отмену перевода часов. Европарламент даже поддержал соответствующее решение, но государства-члены так и не смогли согласовать общую позицию — главным камнем преткновения стал вопрос, какое время оставить постоянным: летнее или зимнее. В результате и Европа, и Украина продолжают жить по системе, которую большинство, судя по опросам, давно хотело бы отменить.

Аргументы против перехода на летнее время известны давно. Медики фиксируют в первые дни после смены времени рост жалоб на проблемы со сном, усталость и обострение хронических заболеваний, а обещанная когда-то экономия электроэнергии в современных условиях, по оценкам экспертов, практически не дает результата. Впрочем, пока решение не принято окончательно ни в Брюсселе, ни в Киеве, часы будут продолжать жить двойной жизнью.

Итак, запоминаем: в ночь на 25 октября 2026 года часы в Украине переводим на час назад. А следующий переход — уже на летнее время — согласно действующим правилам состоится в ночь с 27 на 28 марта 2027 года. Если, конечно, к тому времени долгожданная подпись под законом № 4201 наконец не появится.