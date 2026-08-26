Части украинцев выплатят почти по 20 тысяч гривен: готовят помощь на зиму

Часть украинцев в преддверии отопительного сезона 2026/2027 годов сможет получить единовременную денежную помощь в размере 19 400 гривен. Программа разрабатывается для наиболее уязвимых жителей прифронтовых территорий, сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Министерство социальной политики уже подтвердило, что механизм зимней поддержки планируется запустить в ноябре 2026 года. Выплата составит 19 400 гривен на одно домохозяйство.

Деньги должны поступать не только из государственных источников. Значительную часть финансирования обеспечат международные гуманитарные организации. В числе партнеров министерство называет ЮНИСЕФ, Украинский Красный Крест и другие организации.

Кто сможет получить почти 20 тысяч гривен

По словам Дениса Улютина, в этом году планируется расширить подход к оказанию зимней помощи. Речь идет об 11 наиболее уязвимых категориях граждан, проживающих на прифронтовых территориях в пределах примерно 50 км от линии боевого столкновения.

К уязвимым группам традиционно относятся, в частности, семьи с детьми, люди с инвалидностью, пенсионеры, внутренне перемещенные лица и граждане, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Окончательный перечень категорий и порядок определения получателей должны быть закреплены в механизме программы.

Важно, что новая модель может существенно отличаться от программы предыдущего отопительного сезона.

В 2025 году выплату в размере 19 400 гривен в первую очередь направляли домохозяйствам, которые отапливали жилье дровами, углем или другим твёрдым топливом. Для жителей населенных пунктов в 10-километровой зоне от границы с Россией или линии соприкосновения действовали особые условия получения помощи.

Теперь Минсоцполитики планирует сделать поддержку доступной для определенных уязвимых категорий населения независимо от того, какой именно вид отопления они используют.

Выплату планируется осуществить в ноябре

По информации Минсоцполитики, средства должны выплачиваться единовременно на каждое домохозяйство. Ориентировочный срок — ноябрь 2026 года, то есть непосредственно перед периодом наибольших расходов на отопление.

Подготовка программы уже ведётся. Министерство совместно с международными партнёрами согласовывает критерии уязвимости, порядок определения получателей и механизм обмена данными, чтобы избежать дублирования выплат.

Таким образом, речь идет не о выплате всем украинцам, а об адресной помощи жителям наиболее опасных прифронтовых общин. Окончательные правила, перечень категорий и порядок получения 19 400 гривен должны быть дополнительно обнародованы после завершения подготовки программы.