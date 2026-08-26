Частині українців виплатять майже по 20 тисяч гривень: допомогу готують на зиму

Частина українців напередодні опалювального сезону 2026/2027 років зможе отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 19 400 гривень. Програму готують для найбільш вразливих мешканців прифронтових територій, повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Міністерство соціальної політики вже підтвердило, що механізм зимової підтримки планують запустити у листопаді 2026 року. Виплата становитиме 19 400 гривень на одне домогосподарство.

Гроші мають надходити не лише з державних ресурсів. Значну частину фінансування забезпечуватимуть міжнародні гуманітарні організації. Серед партнерів Міністерство називає ЮНІСЕФ, Український Червоний Хрест та інші організації.

Хто зможе отримати майже 20 тисяч гривень

За словами Дениса Улютіна, цього року підхід до зимової допомоги планують розширити. Йдеться про 11 найбільш вразливих категорій громадян, які проживають на прифронтових територіях у межах приблизно 50 км від лінії бойового зіткнення.

До вразливих груп традиційно належать, зокрема, сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю, пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах. Остаточний перелік категорій і порядок визначення отримувачів має бути закріплений у механізмі програми.

Важливо, що нова модель може суттєво відрізнятися від програми попереднього опалювального сезону.

У 2025 році виплату 19 400 гривень насамперед спрямовували домогосподарствам, які опалювали житло дровами, вугіллям або іншим твердим паливом. Для мешканців населених пунктів у 10-кілометровій зоні від кордону з Росією або лінії зіткнення діяли окремі умови отримання допомоги.

Тепер Мінсоцполітики планує зробити підтримку доступною для визначених вразливих категорій незалежно від того, який саме вид опалення вони використовують.

Виплату планують провести у листопаді

За інформацією Мінсоцполітики, кошти мають виплачувати одноразово на домогосподарство. Орієнтовний термін — листопад 2026 року, тобто безпосередньо перед періодом найбільших витрат на опалення.

Підготовка програми вже триває. Міністерство разом із міжнародними партнерами узгоджує критерії вразливості, порядок визначення одержувачів та механізм обміну даними, щоб уникнути дублювання виплат.

Таким чином, йдеться не про виплату для всіх українців, а про адресну допомогу жителям найбільш небезпечних прифронтових громад. Остаточні правила, перелік категорій та порядок отримання 19 400 гривень мають бути додатково оприлюднені після завершення підготовки програми.