В Украине перестали бронировать ряд специалистов

Новая процедура бронирования, вступившая в силу в январе этого года, стала камнем преткновения для IT-компаний. За последние два месяца им не удалось забронировать ни одного работника. В связи с этим ассоциация IT Ukraine выпустила специальную инструкцию для владельцев бизнеса, содержащую так называемую «дорожную карту» бронирования. В процессе ее создания члены ассоциации обнаружили немало «слабых мест» в новых правилах.

Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации IT Ukraine со ссылкой на своего исполнительного директора Константина Васюка. По мнению Васюка, наибольшей проблемой, с которой сталкиваются компании в процессе бронирования работников, является сомнительное распределение полномочий между чиновниками, участвующими в этой процедуре.

Вторым тормозящим фактором глава организации считает отсутствие четких сроков для рассмотрения заявок. В законе такие сроки никак не зафиксированы, поэтому поданные работодателями бумаги на бронирование могут лежать на столах чиновников месяцами.

Также в ассоциации IT Ukraine отметили определенную несогласованность между разными государственными органами. Из-за этого представители бизнеса, получив отказ на определенном этапе бронирования, вынуждены проходить весь путь сначала, тратя на это немало времени и усилий.

Чтобы помочь представителям IT сферы с бронированием работников, ассоциация IT Ukraine создала сервис юридической поддержки Bron’ Legal Support. Его миссией является выявление «слабых мест» в процедуре бронирования и поддержка компаний, у которых возникли определенные трудности с бронированием своих работников. В ассоциации отметили, что уже выявили ряд проблем в новых правилах и совместно с соответствующими государственными органами будут работать над их решением.

Напомним, что в Европейской бизнес ассоциации (EBA) также недавно заговорили о неэффективности новой процедуры бронирования. По данным EBA, после изменения механизма бронирования, ни одна компания еще не получила ответа на свою заявку. Такие задержки могут стать причиной срыва посевной кампании в Украине.