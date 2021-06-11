Українцям показали копійку, за яку готові платити майже $2000

Завзяті колекціонери й нумізмати – унікальна каста у нашому суспільстві. Вони готові віддати неймовірну суму за річ, що могла довгі роки просто лежати серед мотлоху будь-кого з нас, а ми навіть не підозрювали про її справжню цінність.





Не дивина, що грошові знаки радянської епохи також стали наразі об’єктами запеклої боротьби колекціонерів. Вони останнім часом все частіше стають «зірками» аукціонів та йдуть з молотка за сотні, а то й тисячі доларів.

Зокрема за старовинну монету, випущену у 1931 році, один із затятих нумізматів зголосився віддати майже 44 тисячі гривень. Грошова одиниця номіналом 20 копійок була продана на популярному інтернет-аукціоні Violity. З огляду на свій вік, вона наразі є надзвичайно рідкісним раритетом.

Запекла боротьба точилася й навколо ще одного старовинного грошового знаку – монети номіналом 2 копійки, випущеної ще у 1927 році. За неї змагалося майже півсотні колекціонерів, а переможцю вдалося забрати свій «приз» аж за 25,8 тисячі гривень.

Екземпляр 1937 року випуску номіналом 3 копійки було придбано за 28 тис. грн. За нього теж змагалося чимало любителів старовини, та було зроблено більше десятка ставок.

Цінність кожного окремого екземпляру визначається насамперед роком та тиражем випуску грошових знаків, а ще нерідко їх номіналом. До прикладу, 10 копійок, випущених СРСР в 1991 році та позначених буквою «м», можна продати приблизно за 3 тис. грн. А 20 копійок, викарбуваних у тому ж 1991 році, – за 2 тис. грн.