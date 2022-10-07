Незабаром в Україні подорожчає цукор: яку ціну прогнозують експерти

Цукру в Україні наступного року вистачить всім. Вітчизняні аграрії запевнили, що засіяний цьогоріч цукровий буряк дасть урожай, який повністю покриє потреби українців. Та не зважаючи на це експерти переконані, вартість цукру-піску у 2023 році зросте щонайменше на 10%.

Ситуацію прокоментував заступник директора Інституту агроекономіки Микола Пугачов. Він зазначив, що цього року було засіяно 180 гектарів цукрового буряку. З них можна отримати від 100 до 150 тисяч. тон цукру. Для населення України такої кількості цілком достатньо. Тим більше, що за час війни частина громадян виїхала з країни. Відповідно внутрішнє споживання цукру відчутно скоротилося.

Крім того з минулого року залишилися запаси в обсязі майже 300 тис. тон цукру. Оскільки у 2021 році в Україні було спожито значно менше цукру, ніж було вирощено.

Та значні запаси цукру-піску не допоможуть українцям уникнути його здорожчання. Адже проблема тут у глобальному підвищенні цін на цей продукт, яке почалося ще торік. Протягом 2021 року цукор виріс в ціні більш ніж на 60%. У великій мірі це відбулося під впливом світового ринку.

Справа в тому, що через раптові заморозки у Бразилії, які припали на літо 2021 року, було недоотримано значну частину урожаю цукрової тростини. Світове виробництво цукру скоротилося, що спричинило його здорожчання.

Ще одним важливим фактором, що впливає на вартість цукру, за словами експерта є ціни на енергоресурси. Саме від них на 70% залежить остаточний цінник на цукор-пісок. Через здорожчання фактично всіх видів пального втримати поточну ціну на цукор майже нереально.

Наразі Пугачов прогнозує, що ціна цукру в Україні наступного року зміниться на 10-12%. Тобто якщо зараз кілограм цукру коштує в середньому 34,7 гривні, то у 2023 році його вартість сягне 38-39 грн.