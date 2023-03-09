В Україні почався «банкопад»: які фінустанови можуть закритися у 2023 році

За перші два місяці 2023 року в Україні закрилося вже два банки. І хоч ситуація в фінансовому секторі зараз відносно стабільна, на межі банкрутства знаходяться ще близько десятка фінустанов. В чому причина такого «банкопаду» та чи варто українцям хвилюватися за свої заощадження?

Першими банками, які «вийшли з гри» у 2023 році, стали Айбокс Банк та Форвард Банк. «Айбокс» НБУ ліквідував за систематичні порушення вимог щодо запобігання відмиванню доходів. Натомість «Форвард» регулятор закрив з інших причин. Фінустанову, яка між іншим належить росіянину Рустаму Таріко, ще місяць тому визнали неплатоспроможною.

Та як виявилося, це лише початок. Член Ради НБУ Василь Фурман днями обмовився, що незабаром позбутися ліцензії можуть ще до десяти банків. Причому головною причиною сумної долі цих фінустанов стануть проблеми із прибутковістю.

Через війну чимало банків опинилися у складній ситуації, зокрема через зниження кредитоспроможності українців. Відсоток невиплачених кредитів за останній рік виріс аж до 38% (середній показник по українських банках). І це попри те, що більшість вітчизняних фінустанов ще на початку війни зменшила кредитні ліміти і почала значно ретельніше перевіряти платоспроможність своїх клієнтів.

Однак першими під удар потраплять банки, що заробляють а тіньовому ринку. Зокрема в Україні нещодавно виявили причетність аж дев’яти банків до легалізації доходів ігрового бізнесу. Такі правопорушення можуть прискорити фатальний кінець деяких банків, навіть якщо у них не буде жодних фінансових проблем.

Та навіть попри ризик закриття деяких банків, українцям не варто хвилюватися за свої заощадження. Адже під час війни в Україні діє 100% гарантування вкладів. Тож скільки б грошей вони не зберігали банку, в разі його ліквідації Фонд гарантування вкладів фізичних осіб поверне все до копійки.