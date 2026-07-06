Бронирование без прохождения ВЛК: Кабмин подтвердил основное правило

Среди работодателей и работников, имеющих бронь, в последнее время активно обсуждался вопрос: не ввел ли Кабинет Министров скрытое требование проходить военно-медицинскую комиссию (ВМК) для сохранения или оформления брони. Ажиотаж подогревали многочисленные изменения в порядке бронирования, принятые в течение весны и лета. Впрочем, как выяснилось, поводов для беспокойства нет.

Что ответили эксперты

Этот вопрос поступил в сервис «Личный консультант» платформы Kadroland, и специалисты дали однозначный ответ: никаких изменений в отношении ВЛК для бронирования не произошло. «Дія» по-прежнему не проверяет наличие или актуальность заключения военно-врачебной комиссии у работника. Единственное, что имеет значение для системы, — это отсутствие в «Резерв+» сведений о нарушении правил воинского учета или нахождении в розыске.

Кроме того, продолжает действовать норма пункта 63 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина от 16.04.2024 № 560: территориальные центры комплектования не направляют на ВЛК лиц, имеющих действующую отсрочку, в частности забронированных работников. То есть наличие брони фактически освобождает человека от обязанности проходить комиссию — хотя сделать это добровольно, получив электронное направление через «Резерв+», никто не запрещает.

Почему этот вопрос возник именно сейчас

Появление таких разъяснений вряд ли случайно. С начала июля 2026 года вступило в силу постановление Кабмина № 862, которое существенно изменило порядок бронирования: отменило ограничения на подачу заявлений об аннулировании брони (ранее — не чаще одного раза в пять дней), затронула расчет квоты для совместителей и вызвала волну обновленных региональных критериев критичности — свои перечни уже пересмотрели ОГА Хмельницкой, Волынской и Винницкой областей, а также Минразвития и МИД.

На фоне столь масштабного обновления нормативной базы у кадровиков и представителей бизнеса вполне закономерно возникает подозрение, что изменения затронули и механизм ВЛК — ведь именно эта процедура традиционно вызывает наибольшее количество вопросов и опасений среди военнообязанных. Разъяснение Kadroland снимает эту неопределенность: логика сохранилась — бронь является самостоятельным основанием для отсрочки, и именно она, а не ВЛК, является ключевым критерием для ТЦК.

Это разъяснение также косвенно подтверждает общую тенденцию последних месяцев: государство пытается разделить две процедуры — воинский учет/бронирование и медицинский осмотр — и не смешивать их в единую бюрократическую цепочку. Для работодателей это практически означает одно: проверять актуальность заключения ВЛК у забронированного работника не нужно, и отсутствие свежего заключения не является основанием ни для отказа в бронировании, ни для потери предприятием статуса критически важного.