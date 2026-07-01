За покупку фруктов и ягод «с рук» могут наказать: какие штрафы предусмотрены

Украинцам напомнили, что продажа овощей, фруктов и ягод вне официальных торговых точек может рассматриваться как стихийная торговля. Речь идет о продаже «с рук» возле дорог, станций метро, во дворах, подъездах, скверах или на других территориях, не предназначенных для торговли.

Такие действия могут повлечь за собой административную ответственность. Согласно статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях, уличная торговля в неустановленных местах в городах наказывается штрафом в размере от 1 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это от 17 до 119 грн. Также возможна конфискация предметов торговли.

Почему это запрещено

Проблема заключается не только в самом факте торговли без разрешения. Стихийные торговые точки зачастую работают без контроля качества продукции, документов о происхождении товара и надлежащих санитарных условий. Особенно это касается ягод, фруктов, молочной продукции, мяса, рыбы и других скоропортящихся пищевых товаров.

В таком случае у покупателя нет гарантии, что продукция безопасна, хранилась надлежащим образом и не продавалась в условиях загрязнения пылью, выхлопными газами или под воздействием высокой температуры.

Кто принимает решение о наказании

Размер штрафа и вопрос о конфискации зависят от конкретных обстоятельств. Важную роль играют место продажи, вид продукции, наличие рецидива, документы на товар и правила благоустройства конкретной общины.

Поэтому людям, торгующим сезонными ягодами, овощами или фруктами, следует заниматься этим на рынках, ярмарках или других официально обозначенных площадках. Это снижает риск наложения штрафа, конфискации товара и претензий со стороны контролирующих органов.