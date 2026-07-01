За фрукти й ягоди “з рук” можуть покарати: які штрафи передбачені

Українцям нагадали, що продаж овочів, фруктів і ягід поза офіційними місцями торгівлі може вважатися стихійною торгівлею. Йдеться про продаж «з рук» біля доріг, станцій метро, у дворах, під’їздах, скверах або на інших територіях, які не визначені для торгівлі.

Такі дії можуть тягнути адміністративну відповідальність. За статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення торгівля з рук у невстановлених місцях у містах карається штрафом від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 17 до 119 грн. Також можлива конфіскація предметів торгівлі.

Чому це заборонено

Проблема не лише в самому факті торгівлі без дозволу. Стихійні точки часто працюють без контролю якості продукції, документів про походження товару та належних санітарних умов. Особливо це стосується ягід, фруктів, молочної продукції, м’яса, риби та інших харчових товарів, які швидко псуються.

Покупець у такому випадку не має гарантії, що продукція безпечна, правильно зберігалася і не продавалася в умовах забруднення пилом, вихлопами або високою температурою.

Хто ухвалює рішення про покарання

Розмір штрафу та питання конфіскації залежать від конкретних обставин. Значення має місце продажу, вид продукції, наявність повторності, документи на товар і правила благоустрою конкретної громади.

Тому людям, які продають сезонні ягоди, овочі чи фрукти, варто робити це на ринках, ярмарках або інших офіційно визначених майданчиках. Це зменшує ризик штрафу, конфіскації товару та претензій з боку контролюючих органів.