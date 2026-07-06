Бронювання без проходження ВЛК: Кабмін підтвердив основне правило

Серед роботодавців та заброньованих працівників останнім часом активно обговорювалося питання: чи не запровадив Кабінет Міністрів приховану вимогу проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) для збереження або оформлення броні. Ажіотаж підігрівали численні зміни до порядку бронювання, ухвалені протягом весни та літа. Втім, як з’ясувалося, підстав для тривоги немає.

Що відповіли експерти

Це питання надійшло до сервісу «Особистий Консультант» платформи Kadroland, і фахівці дали однозначну відповідь: жодних змін щодо ВЛК для бронювання не відбулося. «Дія» й надалі не перевіряє наявність чи актуальність висновку військово-лікарської комісії у працівника. Єдине, що має значення для системи, — це відсутність у «Резерв+» відомостей про порушення правил військового обліку чи перебування в розшуку.

Крім того, продовжує діяти норма пункту 63 Порядку, затвердженого постановою Кабміну від 16.04.2024 №560: територіальні центри комплектування не направляють на ВЛК осіб, які мають чинну відстрочку, зокрема заброньованих працівників. Тобто наявність броні фактично звільняє людину від обов’язку проходити комісію — хоча зробити це добровільно, отримавши електронне направлення через «Резерв+», ніхто не забороняє.

Чому це питання виникло саме зараз

Поява таких роз’яснень навряд чи випадкова. З початку липня 2026 року набула чинності постанова Кабміну №862, яка істотно змінила порядок бронювання: скасувала обмеження на подання заяв про анулювання броні (раніше — не частіше ніж раз на п’ять днів), торкнулася розрахунку квоти для сумісників і спричинила хвилю оновлених регіональних критеріїв критичності — свої переліки вже переглянули ОВА Хмельницької, Волинської та Вінницької областей, а також Мінрозвитку та МЗС.

На тлі такого масштабного оновлення нормативної бази у кадровиків і бізнесу цілком закономірно виникає підозра, що зміни зачепили й механізм ВЛК — адже саме ця процедура традиційно викликає найбільше запитань і побоювань серед військовозобов’язаних. Роз’яснення Kadroland знімає цю невизначеність: логіка збережена — бронь є самостійною підставою для відстрочки, і саме вона, а не ВЛК, є ключовим критерієм для ТЦК.

Це роз’яснення також опосередковано підтверджує загальну тенденцію останніх місяців: держава намагається розвести дві процедури — військовий облік/бронювання та медичний огляд — і не змішувати їх у єдиний бюрократичний ланцюжок. Для роботодавців це практично означає одне: перевіряти актуальність ВЛК у заброньованого працівника не потрібно, і відсутність свіжого висновку не є підставою ні для відмови в бронюванні, ні для втрати підприємством статусу критично важливого.