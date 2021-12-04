Чого чекати від курсу валют наприкінці 2021 початку 2022?

Рік 2021 українці точно запам’ятають через курс долара. Майже 90% прогнозів щодо нього не підтвердились. Восени ще дешевше ні влітку, у перші дні зими одразу різкий стрибок… ситуація непередбачувана настільки, що долар може кілька разів за день подорожчати/здешевіти.





Чого чекати та як буде у новому році — спрогнозувати ситуацію дуже важко. Озираючись на минулі періоди взагалі стає незрозуміло, як себе почуватиме гривня у новому році.

Пояснення від експертів

Навесні курс з 28 гривень поступово почав падати й влітку вже становив 27,10. Але на цьому приємні сюрпризи не скінчилися. Початок осені відзначився ще більшою стабілізацією гривні. У вересні середній банківський курс дорівнював 26,35 грн. і нижче.

Впевненими кроками від 26 гривень всього за пару тижнів українська грошова одиниця впала до 27,35. і до нового року ще може досягти 28 гривень.

Такий курс валют — це результат багатьох зовнішніх чинників:

подорожчання енергоносіїв;

поява на українському ринку нового валютного покупця, який масово скуповує долар;

закордонні інвестиції в українську економіку тощо.

Зараз долар та євро дивують кожного дня по декілька разів на добу. Тому є високі шанси того, що 2022 рік розпочнеться з того, що 1 долар коштуватиме 28 гривень.

Є й ті, хто прогнозує відкат до 26,50 грн.

Питання хвилює багатьох українців. В першу чергу тому, що зміни в курсі валют вдарять по кредитах. Якщо період низьких ставок від НБУ закінчиться, кредитні зобов’язання різко подорожчають.

Також виростуть відсотки по депозитах. Вже зараз банки повідомляють своїх клієнтів про те, що % за вклади переглянуті та збільшені.