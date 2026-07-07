«Просто быть в реестре» больше не работает: новые правила бронирования стали более строгими

Министерство развития общин и территорий обновило критерии, по которым строительные компании, перевозчики и другие предприятия могут получить или подтвердить статус предприятий, имеющих критически важное значение для экономики — именно этот статус является одним из оснований для отстранения военнообязанных работников от призыва. Соответствующий приказ № 1260 уже вступил в силу.

Для строительных компаний главная нововведение — требование к штату. Раньше для получения статуса достаточно было просто фигурировать в профильном государственном реестре или официальном перечне, без каких-либо требований к штату или объему контрактов. Теперь же компании должны иметь не менее 20 застрахованных работников за последний отчетный месяц и не менее двух действующих договоров стоимостью от 3 млн грн каждый — поэтому небольшие строительные фирмы рискуют не получить или потерять статус критически важного предприятия.

Для пассажирских перевозчиков требования также стали более жесткими: раньше для получения статуса достаточно было одного разрешения на пригородный или междугородний маршрут. Теперь необходимо иметь как минимум три таких разрешения, а также поддерживать резерв автобусов в размере 10 % от парка. Грузовым перевозчикам раньше тоже было достаточно формально числиться в профильном реестре — теперь они должны подтверждать реальные объемы работы через систему «Электронная очередь».

Почему требования ужесточают именно сейчас

Изменения для строителей и перевозчиков — часть более широкого пересмотра системы бронирования, который правительство начало ещё в июне. По словам министра экономики, экологии и сельского хозяйства Алексея Соболева, обновленные отраслевые и региональные критерии в целом охватят около 20% предприятий — именно для них государственные органы пересмотрят ранее принятые решения о статусе критически важных. Для остальных предприятий, критерии которых остались без изменений, ввели упрощенный порядок подтверждения — достаточно подать только справку о средней зарплате работников и налоговый расчет.

Логика ужесточения проста: государство хочет, чтобы статус критически важных предприятий получали те, которые действительно выполняют значимые функции для экономики, а не те, которые формально соответствуют устаревшим, легко достижимым критериям. По словам Соболева, критически важные предприятия сегодня генерируют 60% поступлений в государственный бюджет. Последний раз системный пересмотр критериев бронирования проводился в декабре 2024 года, а нынешние изменения затрагивают сразу три направления — критерий заработной платы, отраслевые и региональные требования, а также порядок расчета квоты для работников, работающих по совместительству.