Новые требования могут ударить по индивидуальным предпринимателям: кому грозит потеря части бизнеса

В Украине с 3 августа 2026 года может возникнуть правовая неопределенность в отношении продажи оригинальной парфюмерии в формате декантов, или так называемых «отпивантов». Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Причина — завершение переходного периода для полного внедрения Технического регламента на косметическую продукцию. Документ утвержден постановлением Кабинета Министров № 65 от 20 января 2021 года и разработан на основе европейского Регламента № 1223/2009.

Почему возникла проблема

Технический регламент устанавливает новые требования к безопасности, маркировке, контролю состава и ответственности участников рынка косметической продукции. Госликслужба ранее предупреждала, что с 3 августа 2026 года вся косметическая продукция, впервые поступающая на рынок, должна соответствовать новым требованиям и проходить обязательную нотификацию через государственный портал.

Наибольшую обеспокоенность эти изменения вызывают у продавцов парфюмерии «на розлив». Речь идет о ситуации, когда оригинальный аромат из заводского флакона переливают в более мелкие емкости и продают покупателям в качестве деканта.

Представители этого сегмента заявляют, что законодательство прямо не определяет, как именно следует применять новые требования к такой деятельности. Отсутствует четкое разъяснение, считается ли переливание парфюмерии в флакон меньшего объема новым введением продукции в оборот, и кто в таком случае должен нести ответственность за маркировку, документацию, безопасность и нотификацию.

Что просят у Кабмина

На сайте Кабмина зарегистрирована петиция №41/010202-26эп. Её авторы просят официально урегулировать продажу оригинальной парфюмерии в формате декантов и дать разъяснения по применению Технического регламента.

Также предлагается, при необходимости, внести изменения в нормативную базу или установить дополнительный переходный период для данного вида деятельности.

В обращении отмечается, что формат декантов уже много лет существует на украинском рынке и позволяет покупателям протестировать дорогие брендовые или нишевые ароматы перед покупкой полноразмерного флакона. Для малого бизнеса это отдельный сегмент, в котором работают интернет-магазины, индивидуальные предприниматели и небольшие специализированные продавцы.

Что может произойти после 3 августа

Пока речь не идет об официальном запрете на продажу вина в декантерах. Проблема заключается именно в том, что правила, регулирующие такой формат продаж, остаются неясными.

Если государство не даст разъяснений, часть продавцов может оказаться в зоне риска во время проверок. Бизнес опасается, что это приведет к закрытию части малых предприятий, потере рабочих мест, уходу части рынка в тень или к переходу к иностранным онлайн-продавцам.

В то же время цель самого Технического регламента — не запрет парфюмерии, а повышение безопасности косметической продукции и гармонизация украинских правил с европейскими. Поэтому ключевой вопрос сейчас — смогут ли государственные органы быстро разъяснить, как именно должны работать продавцы декантов после завершения переходного периода.

Петиция была зарегистрирована 29 июня 2026 года. На момент публикации до окончания сбора подписей оставалось 92 дня.