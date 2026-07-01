Нові вимоги можуть вдарити по ФОПах: хто ризикує втратити частину бізнесу

В Україні з 3 серпня 2026 року може виникнути правова невизначеність навколо продажу оригінальної парфумерії у форматі декантів, або так званих відпивантів. Про це пише Судово-юридична газета.

Причина — завершення перехідного періоду для повного впровадження Технічного регламенту на косметичну продукцію. Документ затверджений постановою Кабінету Міністрів №65 від 20 січня 2021 року та розроблений на основі європейського Регламенту №1223/2009.

Чому виникла проблема

Технічний регламент встановлює нові вимоги до безпечності, маркування, контролю складу та відповідальності учасників ринку косметичної продукції. Держлікслужба раніше попереджала, що з 3 серпня 2026 року вся косметична продукція, яка вперше потраплятиме на ринок, має відповідати новим вимогам і проходити обов’язкову нотифікацію через державний портал.

Найбільше занепокоєння ці зміни викликають у продавців парфумів «на розпив». Йдеться про ситуацію, коли оригінальний аромат із заводського флакону переливають у менші ємності та продають покупцям як декант.

Представники цього сегмента заявляють, що законодавство прямо не визначає, як саме застосовувати нові вимоги до такої діяльності. Немає чіткого роз’яснення, чи вважається переливання парфумів у менший флакон новим введенням продукції в обіг, хто в такому випадку має відповідати за маркування, документи, безпечність і нотифікацію.

Що просять у Кабміну

На сайті Кабміну зареєстрована петиція №41/010202-26еп. Її автори просять офіційно врегулювати продаж оригінальної парфумерії у форматі декантів та надати роз’яснення щодо застосування Технічного регламенту.

Також пропонується, за потреби, внести зміни до нормативної бази або встановити додатковий перехідний період для цього виду діяльності.

У зверненні зазначається, що формат декантів багато років існує на українському ринку та дозволяє покупцям протестувати дорогі брендові або нішеві аромати перед придбанням повнорозмірного флакону. Для малого бізнесу це окремий сегмент, у якому працюють інтернет-магазини, ФОПи та невеликі спеціалізовані продавці.

Що може статися після 3 серпня

Поки що не йдеться про офіційну заборону декантів. Проблема саме в тому, що правила для такого формату продажу залишаються нечіткими.

Якщо держава не надасть роз’яснення, частина продавців може опинитися в зоні ризику під час перевірок. Бізнес побоюється, що це призведе до закриття частини малих підприємств, втрати робочих місць, переходу частини ринку в тінь або до іноземних онлайн-продавців.

Водночас мета самого Технічного регламенту — не заборона парфумерії, а підвищення безпечності косметичної продукції та гармонізація українських правил із європейськими. Тому ключове питання зараз — чи зможуть державні органи швидко пояснити, як саме працювати продавцям декантів після завершення перехідного періоду.

Петицію зареєстрували 29 червня 2026 року. На момент публікації до завершення збору підписів залишалося 92 дні.