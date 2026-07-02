Банки введут новые лимиты для индивидуальных предпринимателей: кого будут проверять с августа

В Украине банки готовятся ввести обновленные лимиты на переводы для части предпринимателей. Речь идет не о массовых ограничениях для всех индивидуальных предпринимателей, а об усиленном финансовом мониторинге клиентов, чья деятельность может представлять риск.

Новые правила связаны с обновленным меморандумом о прозрачности рынка платежных услуг. Он не вносит изменений в законодательство и не означает, что банки будут автоматически блокировать счета после крупного платежа. Главная цель — унифицировать подходы банков к операциям, которые могут напоминать транзит средств, мошенничество или использование счета не для реального бизнеса.

Кто может попасть под усиленный контроль

Наибольшее внимание банки будут уделять трем категориям клиентов:

вновь созданным индивидуальным предпринимателям;

предпринимателям, которые долгое время не вели деятельность, а затем резко активизировали счет;

компаниям и индивидуальным предпринимателям, операции которых имеют признаки фиктивной или транзитной деятельности.

Для таких клиентов могут действовать временные месячные лимиты на переводы внутри Украины. Ориентировочно с 14 августа 2026 года для индивидуальных предпринимателей первой группы лимит может составлять до 600 тыс. грн в месяц, а для индивидуальных предпринимателей второй и третьей групп — до 3 млн грн.

С 14 ноября 2026 года эти суммы могут снизиться: до 400 тыс. грн в месяц для первой группы и до 1 млн грн для второй и третьей групп.

Что делать предпринимателям

Для индивидуальных предпринимателей, которые ведут прозрачную деятельность, платят налоги и могут объяснить происхождение средств, новые правила не должны стать проблемой.

Банки будут обращать внимание не только на сумму перевода, но и на логику операций. Вопросы могут возникнуть, если обороты не соответствуют профилю бизнеса, платежи распределяются между разными счетами или предприниматель не может подтвердить экономическое обоснование операций.

Лучшая стратегия для индивидуального предпринимателя — работать через официальный счет, хранить договоры, акты, накладные и другие документы. Если бизнес растет и требуются более крупные обороты, лучше обратиться в банк, объяснить ситуацию и предоставить подтверждающие документы, а не пытаться обойти лимиты с помощью нескольких счетов.

Финансовый мониторинг не означает автоматическую блокировку, но прозрачность операций становится ключевым условием нормальной работы счета предпринимателя.