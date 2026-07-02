Банки запровадять нові ліміти для ФОПів: кого перевірятимуть з серпня

В Україні банки готуються застосовувати оновлені ліміти на перекази для частини підприємців. Йдеться не про масові обмеження для всіх ФОПів, а про посилений фінансовий моніторинг клієнтів, чия діяльність може виглядати ризиковою.

Нові правила пов’язані з оновленим меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг. Він не змінює законодавство і не означає, що банки автоматично блокуватимуть рахунки після великого платежу. Головна мета — уніфікувати підходи банків до операцій, які можуть бути схожими на транзит коштів, шахрайство або використання рахунку не для реального бізнесу.

Хто може потрапити під посилений контроль

Найбільшу увагу банки приділятимуть трьом категоріям клієнтів:

новоствореним ФОПам;

підприємцям, які довго не вели діяльність, а потім різко активізували рахунок;

компаніям та ФОПам, операції яких мають ознаки фіктивної або транзитної діяльності.

Для таких клієнтів можуть діяти тимчасові місячні ліміти на перекази всередині України. Орієнтовно з 14 серпня 2026 року для ФОПів першої групи ліміт може становити до 600 тис. грн на місяць, а для ФОПів другої та третьої груп — до 3 млн грн.

З 14 листопада 2026 року ці суми можуть знизитися: до 400 тис. грн на місяць для першої групи та до 1 млн грн для другої й третьої груп.

Що робити підприємцям

Для ФОПів, які ведуть прозору діяльність, сплачують податки й можуть пояснити походження коштів, нові правила не мають стати проблемою.

Банки звертатимуть увагу не лише на суму переказу, а й на логіку операцій. Питання можуть виникнути, якщо обороти не відповідають профілю бізнесу, платежі дробляться між різними рахунками або підприємець не може підтвердити економічний зміст операцій.

Найкраща стратегія для ФОПа — працювати через офіційний рахунок, зберігати договори, акти, накладні та інші документи. Якщо бізнес росте й потрібні більші обороти, краще звернутися до банку, пояснити ситуацію та надати підтвердження, а не намагатися обходити ліміти через кілька рахунків.

Фінмоніторинг не означає автоматичне блокування, але прозорість операцій стає ключовою умовою нормальної роботи підприємницького рахунку.