Експерт розповів про те, чи вистачить українцям солі та цукру

В Україні наступного року не очікується дефіциту солі чи цукру. Вітчизняні виробники зможуть задовільнити потреби населення у цих продуктах. Щоправда стабільних цін ніхто не гарантує. Вартість солі та цукру на українських пралавкам може зрости більш ніж на 10%.

Про це стало відомо з коментаря заступника директора українського інституту агроекономіки Миколи Пугачова в ефірі телеканалу «Суспільне». За його словами цьогоріч було засіяно близько 180 тис. га цукрового буряку, з якого аграрії розраховують зібрати щонайменше 7,5 млн. т сировини. Такий урожай, за словами експерта, поступається минулорічному лише на 20%.

Пугачов наголосив, що із зібраного урожаю можна виготовити до, 1,1 млн. т цукру. На експорт цього звісно ж не вистачить, зате потреби українців у цукрі будуть забезпечені у повному обсязі. Дефіциту не відчує і спиртова галузь. При цьому ціна цукру-піску може зрости на 10% чи навіть 12%.

Загалом тенденція до здорожчання цукру в Україні з’явилася ще у 2021 році. Тоді був зафіксований рекордний ціновий стрибок. Вартість кілограмової пачки цукру у вітчизняних супермаркетах збільшилася на 61,5%.

Зараз же з’явилося чимало нових приводів до підвищення ціни на цукор. Війна спричинила проблеми з енергоресурсами, які складають майже 70% вартості цукру. Додамо до цього ускладнену логістику та загальну економічну кризу, і здорожчання цукру вже не видається якимось нонсенсом.

Та оскільки цукор – продукт першої необхідності, держава буде стримувати ціну на нього на скільки це буде можливо. Тож за прогнозом Пугачова вартість цього продукту у 2023 році збільшиться максимум на 12%.

Що ж стосується солі, тимчасовий її дефіцит через окупацію Соледару та захоплення росіянами підприємства «Артемсіль», вдалося подолати за рахунок продажу морської солі. Зараз же Соледар вже звільнений від окупантів, тож найбільший виробник солі в Україні незабаром повністю відновить свої виробничі потужності.