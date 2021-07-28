Украинцев заставят работать меньше

Сокращение рабочего времени и перевод работников на 4-дневную трудовую неделю уже стало своеобразным мировым трендом. Пока совсем немного стран действительно ввели такую систему, но проведенные исследования нового режима на предмет эффективности показали более чем хорошие результаты. А как относятся к такому нововведению в Украине? Смогут ли наши соотечественники перестроить свой режим труда, который формировался веками?





Какие преимущества в 4-дневной трудовой недели?

Согласно данным опроса, проведенным недавно популярным ресурсом по поиску работы Jooble, более 70% работодателей в Украине готовы попробовать 4-дневную рабочую неделю на практике. Да и не удивительно, ведь у такой системы есть целый ряд преимуществ.

Во-первых, работникам будет легче мобилизовать свои усилия. Необходимость выполнения задач в более сжатые сроки поможет им правильно спланировать свое рабочее время и достичь высокой концентрации.

Во-вторых, еще один выходной день позволит работникам лучше отдохнуть, благодаря чему ожидаемо увеличится их производительность на рабочем месте.

Кому не подходит сокращенная рабочая неделя?

Однако не все так гладко. Сокращение рабочего времени выглядит очень полезным для многих отраслей, связанных с умственным трудом. Речь идет о работниках сферы IT, журналистов, дизайнеров и т. п. Для них длительная «перезагрузка» их рабочего инструмента – мозга – может оказать действительно поразительный эффект. Ведь на следующий день на работе они способны будут выполнить даже вдвое больше, чем от них требуется.

Но существует немало профессий, основанных на физической работе. Для них выполнить за 4 дня работу на всю неделю будет просто невозможно, как бы хорошо они не отдохнули накануне. Это касается например промышленного производства, деятельности врачей, кассиров и т. п. Для них сокращение трудовой недели не принесет никакой пользы.

Когда в Украине введут 4-дневку?

В Украине пока только присматриваются к новой системе работы. Единственным весомым шагом, сделанным в направлении 4-дневной рабочей недели, пока что стал эксперимент IT-компании Brighta, которая в 2019 году внедрила для своих работников дополнительный выходной в пятницу.

Положительный эффект не заставил себя ждать, а рост эффективности работы приятно удивило руководителей предприятия. Однако новых подражателей у компании не появилось. А это значит, что страна не была на тот момент готова к таким радикальным изменениям.

На сегодняшний день можно сказать, что мы все смелее отходим от старых стереотипов. Да и технический прогресс стремительно уменьшает необходимость в работниках. Рано или поздно система 4-дневки станет необходимостью для общества. Однако в ближайшие несколько лет на такую инновацию в Украине надеяться не приходится.