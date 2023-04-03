У вітальні перед каміном чи на вершині гірського піку: якою буде старість різних знаків зодіаку

Старість – це час, коли людина нарешті може вирватися з вічного круговороту подій та пожити «для себе». Діти вже виросли, на роботу ходити не потрібно, тож можна спокійно зайнятися улюбленим хобі, вирушити в подорож чи просто посидіти перед телевізором і відпочити.

Цікаво, що поведінка людини в старості багато в чому залежить від знаку зодіаку, під яким вона народилася. Астрологи розповіли, якими у поважному віці стають представники кожного зі знаків та як проводять свої «золоті роки».

Овен

Овени – відомі довгожителі. Тож у момент виходу на пенсію вони відчувають, наче у них починається нове життя. Представники знаку заводять собі цікаві хобі та щодня пробують щось новеньке.

Тілець

Тільцям більше до вподоби тиха старість у родинному колі. Вони обожнюють бути в центрі уваги, вимагаючи турботи та опіки з боку дітей і онуків.

Близнюки

Представники цього знаку в старості схильні змінювати свої пріоритети. Вони раптом починають вести здоровий спосіб життя, приймати різноманітні біодобавки на займатися спортом.

Рак

Раки починають готуватися до старості вже у віці 40 років. Вони з нетерпінням чекають виходу на пенсію і того щасливого часу, коли зможуть присвятити всіх себе онукам.

Лев

Леви – справжні авторитети у своїй родини. До виходу на пенсію вони встигають зробити приголомшливу кар’єру та «поставити на ноги» дітей. Тож у старості можуть розслабитися, насолоджуватися спокійним відпочинком біля каміну чи доглядом за власним садом.

Діва

Діви з віком зовсім не змінюються. Вони готові до глибокої старості подорожувати, фарбувати волосся у яскраві кольори та з головою кидатися в найризикованіші авантюри.

Терези

Уродженці цього знаку ще з молодості ведуть здоровий спосіб життя і займаються спортом. Тому у свої 70-т вони більше схожі на 40-річних. Від Терезів віє енергією та бажанням підкорювати світ.

Скорпіон

Гарячі та саркастичні Скорпіони в старості стають значно м’якшими. Вони прагнуть допомагати іншим, тому заводять домашніх тварин або навіть починають займатися благодійністю.

Стрілець

Стрільці, які все життя проводять в шаленому ритмі, на пенсії стають зовсім іншими людьми. Вони більше нікуди не спішать і просто обожнюють проводити тихі вечори з родиною, розповідаючи про свої пригоди, пережиті у молодості.

Козеріг

У старості Козерогам раптом стає байдуже, що про них думають оточуючі. Вони знаходять доволі екзотичні хобі, на які раніше ніяк не могли наважитися, і живуть у своє задоволення.

Водолій

Водолії до самої старості плекають у собі вогонь пристрасті до всього нового. Вони можуть раптом вдягти яскравий одяг і піти з онуками на вечірку. Вік ніколи і ні в чому не стане для них перешкодою.

Рыбы

Риб у старості лякає лише одне – самотність. Якщо вони з цим страхом впораються, то чудово проводитимуть час на пенсії. З них вийдуть дбайливі дідусі та бабусі, які стануть для своїх онуків справжніми друзями та порадниками.