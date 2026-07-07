“Просто бути в реєстрі” більше не працює: нові правила бронювання стали жорсткішими

Мінрозвитку громад та територій оновило критерії, за якими будівельні компанії, перевізники та інші підприємства можуть отримати або підтвердити статус критично важливих для економіки — а саме цей статус є однією з підстав для бронювання військовозобов’язаних працівників. Відповідний наказ №1260 вже набрав чинності.

Для будівельних компаній головна новація — штатний ценз. Раніше для отримання статусу достатньо було просто перебувати у профільному державному реєстрі чи офіційному переліку, без вимог до штату чи обсягу контрактів. Тепер же компанії повинні мати щонайменше 20 застрахованих працівників за останній звітний місяць та щонайменше два чинні договори вартістю від 3 млн грн кожен — тож невеликі будівельні фірми ризикують не отримати чи втратити статус критично важливого підприємства.

Для пасажирських перевізників вимоги теж стали жорсткішими: раніше для отримання статусу вистачало одного дозволу на приміський чи міжміський маршрут. Тепер потрібно мати щонайменше три таких дозволи, а також тримати резерв автобусів у розмірі 10% від парку. Вантажним перевізникам раніше теж було достатньо формально належати до профільного реєстру — тепер вони мають підтверджувати реальні обсяги роботи через систему “Електронна черга”.

Чому посилюють вимоги саме зараз

Зміни для будівельників і перевізників — частина ширшого перегляду системи бронювання, який уряд розпочав ще у червні. За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболєва, оновлені галузеві й регіональні критерії загалом охоплять близько 20% підприємств — саме для них державні органи переглянуть раніше ухвалені рішення про статус критично важливих. Для решти бізнесу, чиї критерії залишились без змін, запровадили спрощений порядок підтвердження — досить подати лише довідку про середню зарплату працівників та податковий розрахунок.

Логіка посилення проста: держава хоче, щоб статус критично важливих отримували підприємства, які дійсно виконують значущі функції для економіки, а не ті, що формально відповідають застарілим, легко досяжним критеріям. За словами Соболєва, критично важливі підприємства сьогодні генерують 60% надходжень до державного бюджету. Востаннє системний перегляд критеріїв бронювання відбувався у грудні 2024 року, а нинішні зміни зачіпають одразу три напрями — зарплатний критерій, галузеві й регіональні вимоги та порядок обрахунку квоти для працівників-сумісників.