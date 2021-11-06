Українців чекає зміна погоди: морози вже не за горами

Субота 6 листопада покладе початок справжнім осіннім холодам. Поступове зниження температури супроводжуватиметься високою вологістю та рясними дощами в центральних регіонах країни. У ці вихідні українцям доведеться остаточно попрощатися з теплом.





Яка погода буде на вихідних?

Згідно з інформацією від українського Гідрометцентру, поточні вихідні розвіють останні ілюзії про теплу осінь. У суботу й неділю 6-7 листопада денні температури впадуть до +11…+13 градусів. Вночі очікується +3…+5 градусів. Дощі пройдуть переважно у центрі країни та на півночі.

Також синоптики попередили, що у найближчі дні майже на всій території України спостерігатимуться ранкові тумани, спричинені високою вологістю. Видимість на дорогах не перевищуватиме 200-500 м, тож якщо ви запланували на вихідні дальню поїздку, не забудьте увімкнути фари.

Коли чекати морозів?

Розповіли українські прогнозисти й про те, коли українцям чекати перших морозів. Значне зниження температури повітря ми відчуємо вже в понеділок 8 листопада. У цей день температура повітря не підійматиметься вище +5…+7 градусів. А вночі обіцяють справжні приморозки до -2…-3 градусів.

На снігопади чекати поки що не варто. Лише у Карпатах пройдуть дощі, які вночі можуть перейти у мокрий сніг за рахунок зниження температури. Та справжніх зимових хуртовин наступного тижня ми точно не побачимо.

Зимові морози та снігопади в Україну прийдуть не раніше, ніж наприкінці листопада. Поступове зниження температури, що розпочнеться наступного тижня, стане справжнім провісником зими. На повернення тепла українцям сподіватися вже не варто. Адже середньодобова температура кожного дня знижуватиметься принаймні на 1 градус, поступово рухаючись до від’ємних показників.

Отож вітчизняні синоптики радять українцям потроху готуватися до зими. В першу чергу ця порада стосується водіїв, які ще не встигли змінити літню гуму на зимову. Нічні приморозки, що розпочнуться в Україні вже за кілька днів, можуть перетворити ранкові дороги у справжню ковзанку.