Более 1000 км без подзарядки: для электромобилей создали аккумулятор, выдерживающий нагрев до 200 °C

Производитель аккумуляторов Sunwoda продолжает испытания перспективной твёрдотельной батареи Xin Bixiao, разрабатываемой для электромобилей нового поколения. Её главными преимуществами должны стать высокая энергетическая плотность, длительный срок службы и повышенная безопасность. По информации компании, экспериментальный элемент выдержал нагрев до 200 °C без возгорания, а его характеристики потенциально позволят создавать электромобили с запасом хода более 1000 километров.

Разработку впервые представили ещё в 2025 году, а теперь компания сообщила о продолжении испытаний совместно с автопроизводителями. Прототип уже прошел проверку конструкции и производственных технологий, однако до массового применения в серийных автомобилях дело пока не дошло.

Батарея выдержала температуру 200 °C без возгорания

Sunwoda Xin Bixiao использует полимерный композитный твёрдый электролит вместо традиционного жидкого. Одной из особенностей конструкции стал кремниевый анод с наноразмерными частицами, который позволяет накапливать больше энергии. Толщина электролитной мембраны составляет всего 12 микрометров, что также помогает повысить энергетическую плотность аккумулятора.

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В ходе испытаний элемент емкостью 20 А·ч продемонстрировал плотность энергии свыше 400 Вт·ч/кг. По заявлению производителя, он выдержал более 1200 циклов заряда и разряда при внешнем давлении менее 1 МПа. Это важно, поскольку некоторые твёрдотельные аккумуляторы требуют значительного механического сжатия для поддержания стабильного контакта между внутренними компонентами.

Особое внимание привлекли результаты проверки безопасности. Экспериментальный аккумулятор в течение 24 часов находился в специальной камере при температуре 200 °C, но, по данным Sunwoda, не загорелся и не начал дымить. Также компания сообщила об успешном прохождении испытаний на прокалывание, механическое повреждение и ударные нагрузки. При этом эти результаты были получены на отдельных аккумуляторных элементах, а не на полноценной батарее, установленной в автомобиле.

Электромобили смогут преодолевать расстояние более 1000 км

Благодаря высокой плотности энергии новая технология потенциально позволит увеличить запас хода электромобилей без существенного увеличения массы аккумулятора. В Sunwoda считают, что аккумуляторы такого типа можно использовать в автомобилях, способных преодолевать более 1000 км на одном заряде. Однако пока это лишь расчетная возможность, а не подтвержденный результат испытаний серийного электромобиля.

Производитель также заявляет о сохранении более 80 % первоначальной ёмкости после 1200 циклов. При благоприятных условиях эксплуатации такой ресурс может обеспечить более десяти лет использования автомобиля. Однако фактическая долговечность будет зависеть от температурного режима, скорости зарядки и других факторов, которые ещё предстоит проверить в реальных условиях.

Sunwoda уже подготовила экспериментальную производственную линию проектной мощностью 0,2 ГВт·ч в год. В 2027 году компания планирует продолжить разработку второго поколения твёрдотельных батарей, в которых будет использоваться сульфидный электролит. Параллельно производитель работает над аккумуляторами для электрической авиации с плотностью энергии не менее 450 Вт·ч/кг.

Несмотря на многообещающие характеристики, сроки появления Xin Bixiao в серийных электромобилях пока остаются неизвестными. Компании ещё предстоит подтвердить безопасность и срок службы полноценных аккумуляторных блоков, а также доказать возможность их экономически выгодного массового производства.