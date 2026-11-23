Компания Samsung может кардинально изменить стратегию развития своих умных часов. По информации южнокорейского издания ETNews, производитель планирует отказаться от ежегодного выпуска новых Galaxy Watch и перейти на двухлетний цикл обновления. Если эти планы будут реализованы, в 2027 году компания впервые за девять лет не представит новое поколение своих смарт-часов.

Начиная с выхода первых Galaxy Watch в 2018 году, Samsung ежегодно обновляла основную линейку. Однако в последнее время такой подход становится всё менее выгодным из-за роста стоимости комплектующих и замедления развития рынка носимой электроники.

Продажи Galaxy Watch 9 не оправдали ожиданий

По данным отраслевых источников, выпущенные летом 2026 года Galaxy Watch 9 продавались хуже, чем рассчитывала Samsung. Одной из причин стало повышение стоимости устройств, вызванное удорожанием компонентов.

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Дополнительное давление создают финансовые результаты мобильного подразделения Mobile eXperience (MX), которое, по данным ETNews, зафиксировало убытки в течение двух кварталов подряд.

Компания уже пересматривает свою продуктовую стратегию. В частности, планируется сократить производство смартфонов среднего ценового сегмента и увеличить долю более дорогих моделей, обеспечивающих более высокую рентабельность.

Ситуацию осложняет конкуренция с Apple. По данным Counterpoint Research, в 2025 году Samsung занимала четвёртое место на мировом рынке умных часов с долей 7%, тогда как на долю Apple приходилось примерно 23%.

Что Samsung выпустит вместо Galaxy Watch 10

Если будет введен двухлетний цикл, следующее поколение Galaxy Watch 10 появится не раньше 2028 года. При этом в 2027 году компания продолжит поддерживать текущие модели Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 с помощью программных обновлений.

Основное внимание планируется уделить совершенствованию функций мониторинга здоровья и развитию программного обеспечения. Кроме того, Samsung готовит новый фитнес-браслет из линейки Galaxy Fit, который должен поддержать продажи носимой электроники в отсутствие новых часов.

Переход на двухлетний цикл позволит производителю сократить расходы на исследования, разработку и маркетинг. Для покупателей это будет означать более длительный срок актуальности приобретенных устройств.

В то же время компания Samsung пока официально не подтвердила отказ от ежегодного обновления Galaxy Watch. Информация основана на сообщениях отраслевых источников.