HMD представила четыре кнопочных телефона Nokia с искусственным интеллектом

HMD Global пополнила линейку кнопочных телефонов четырьмя новыми моделями под брендом Nokia, которые сочетают классический дизайн с элементами искусственного интеллекта — ранее нехарактерными для этого сегмента.

В обновленную линейку вошли Nokia 210 4G, 235 4G 2nd Edition, 215 4G 2nd Edition и 200 4G. Главная особенность всех четырёх устройств — отдельная кнопка вызова AI-ассистента на навигационном кресте. Нажав на неё, пользователь может с помощью голосовых команд включить фонарик, открыть камеру, установить будильник или напоминание, позвонить или задать простой вопрос — всё это работает на базе ассистента Sikey AI непосредственно на устройстве.

Nokia 210 4G, 235 4G 2-го поколения, 215 4G 2-го поколения и 200 4G

Бесплатно, но не навсегда

Искусственный интеллект будет доступен бесплатно в течение первых 180 дней, после чего для дальнейшего использования потребуется платная подписка.

Телефоны также поддерживают облачные сервисы, что позволяет просматривать видео, узнавать прогноз погоды, спортивные результаты и многое другое, не занимая ограниченную локальную память устройства.

Классический дизайн с новыми акцентами

Внешне устройства сохранили узнаваемый прочный корпус с клавиатурой, характерный для Nokia, дополненный металлическими акцентами вокруг камеры и динамика. Устройства работают на операционной системе S30+ и оснащены аккумуляторами емкостью 1450 мА·ч, рассчитанными на длительную автономную работу.

Что касается экранов, модели 215 и 235 получили чуть более крупные дисплеи размером 2,8 дюйма, тогда как остальные оснащены 2,4-дюймовыми экранами. Камеры остаются самыми простыми — VGA на одних моделях и 2 Мп на других, однако производитель не забыл о практичных мелочах: разъем для наушников 3,5 мм, FM-радио, зарядка через USB-C и функция видеозвонков Xpress Chat.

Для кого предназначены эти телефоны

Новые 4G-телефоны с кнопочной клавиатурой предназначены для тех, кто хочет простой и надёжной связи и обмена сообщениями без лишних отвлекающих факторов и затрат, связанных с покупкой полноценного смартфона. Добавление функций ИИ и облачных сервисов — это способ HMD сделать устройства более полезными на развивающихся рынках или в качестве второстепенных гаджетов.

Компания пока не раскрыла цены и полную информацию о доступности новинок. Впрочем, сам факт выпуска показывает, что HMD пытается обновить категорию кнопочных телефонов с помощью практичных «умных» функций, которые могут заинтересовать тех, кто ценит доступность и простоту.