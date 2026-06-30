Беспроводная зарядка станет значительно быстрее: новый стандарт Qi готовят к мощности до 50 Вт

Беспроводная зарядка смартфонов может сделать большой шаг вперёд. Крупнейшие технологические компании работают над новой версией стандарта Qi, которая должна обеспечить мощность до 50 Вт и при этом поддерживать совместимость между устройствами разных брендов.

Обсуждение нового стандарта состоялось в офисе Xiaomi в Пекине. В встрече приняли участие представители Apple, Google, Honor, Huawei, Oppo, Vivo и других компаний. Цель — добиться того, чтобы быстрая беспроводная зарядка не была привязана исключительно к фирменным аксессуарам конкретного производителя.

Почему это важно

Сегодня некоторые смартфоны уже поддерживают беспроводную зарядку мощностью 50 Вт или даже больше. Но, как правило, такая скорость доступна только с оригинальными зарядными устройствами того же бренда. Если использовать зарядное устройство другого производителя, мощность зачастую значительно снижается.

Новый стандарт Qi должен изменить эту ситуацию. Идея заключается в том, чтобы смартфон одной марки мог быстро заряжаться от совместимой беспроводной зарядки другой марки. Это также откроет путь для производителей аксессуаров, таких как Anker или Ugreen, которые смогут создавать универсальные зарядные устройства для различных моделей.

По сути, речь идет об унификации беспроводной зарядки по примеру USB-C в проводной зарядке. Пользователям не придётся так сильно зависеть от фирменных аксессуаров, а рынок зарядных устройств может стать значительно удобнее.

Когда выйдет новый Qi

За разработку стандарта Qi отвечает консорциум WPC. В 2023 году он утвердил стандарт Qi2 мощностью 15 Вт, а впоследствии появилась версия Qi2 25W, которая увеличила скорость беспроводной зарядки до 25 Вт.

Следующая версия должна удвоить этот показатель — до 50 Вт. По предварительным данным, её официальный запуск может состояться в 2028 году.

Важную роль в разработке играет компания Xiaomi. Компания несколько лет работала над архитектурой, которая должна обеспечить эффективную и относительно безопасную передачу энергии индукционным способом. Особое внимание уделяется тепловому режиму, ведь именно нагрев является одной из главных проблем быстрой беспроводной зарядки.

Для пользователей это означает, что в будущем беспроводная зарядка может стать не просто удобной, но и действительно быстрой. Однако, вероятно, придётся подождать ещё несколько лет, прежде чем на рынке массово появятся смартфоны и зарядные устройства с поддержкой Qi 50W.