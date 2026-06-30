Бездротова зарядка стане значно швидшою: новий стандарт Qi готують до 50 Вт

Бездротова зарядка смартфонів може зробити великий крок уперед. Найбільші технологічні компанії працюють над новою версією стандарту Qi, яка має забезпечити потужність до 50 Вт і при цьому працювати між пристроями різних брендів.

Обговорення нового стандарту відбулося в офісі Xiaomi у Пекіні. У зустрічі взяли участь представники Apple, Google, Honor, Huawei, Oppo, Vivo та інших компаній. Мета — зробити так, щоб швидка бездротова зарядка не була прив’язана лише до фірмових аксесуарів конкретного виробника.

Чому це важливо

Сьогодні деякі смартфони вже підтримують бездротову зарядку на 50 Вт або навіть більше. Але зазвичай така швидкість доступна лише з оригінальними зарядними станціями того самого бренду. Якщо використати зарядку іншого виробника, потужність часто суттєво падає.

Новий стандарт Qi має змінити цю ситуацію. Ідея полягає в тому, щоб смартфон одного бренду міг швидко заряджатися від сумісної бездротової зарядки іншого бренду. Це також відкриє шлях для виробників аксесуарів на кшталт Anker чи Ugreen, які зможуть створювати універсальні зарядні пристрої для різних моделей.

Фактично йдеться про уніфікацію бездротової зарядки за прикладом USB-C у дротовому заряджанні. Користувачам не доведеться так сильно залежати від фірмових аксесуарів, а ринок зарядних пристроїв може стати значно зручнішим.

Коли чекати новий Qi

За розвиток стандарту Qi відповідає консорціум WPC. У 2023 році воно затвердило Qi2 з потужністю 15 Вт, а згодом з’явилася версія Qi2 25W, яка підняла швидкість бездротової зарядки до 25 Вт.

Наступна версія має подвоїти цей показник — до 50 Вт. За попередніми даними, її офіційний запуск може відбутися у 2028 році.

Важливу роль у розробці відіграє Xiaomi. Компанія кілька років працювала над архітектурою, яка має забезпечити ефективне та відносно безпечне передавання енергії індукційним методом. Особлива увага приділяється тепловому режиму, адже саме нагрів є однією з головних проблем швидкої бездротової зарядки.

Для користувачів це означає, що в майбутньому бездротова зарядка може стати не просто зручною, а й справді швидкою. Але чекати масової появи смартфонів і зарядок із підтримкою Qi 50W, ймовірно, доведеться ще кілька років.