HMD представила чотири кнопкові телефони Nokia зі штучним інтелектом

HMD Global поповнила лінійку кнопкових телефонів чотирма новими моделями під брендом Nokia, які поєднують класичний дизайн з елементами штучного інтелекту — раніше нехарактерними для цього сегмента.

До оновленої лінійки увійшли Nokia 210 4G, 235 4G 2nd Edition, 215 4G 2nd Edition та 200 4G. Головна особливість усіх чотирьох апаратів — окрема кнопка виклику AI-асистента на навігаційному хрестику. Натиснувши її, користувач може голосовими командами увімкнути ліхтарик, відкрити камеру, встановити будильник чи нагадування, здійснити дзвінок або поставити просте запитання — усе це працює на базі асистента Sikey AI безпосередньо на пристрої.

Nokia 210 4G, 235 4G 2nd Edition, 215 4G 2nd Edition та 200 4G

Безкоштовно, але не назавжди

Штучний інтелект буде доступний безкоштовно перші 180 днів, після чого для подальшого використання знадобиться платна підписка.

Телефони також підтримують хмарні сервіси, що дозволяє переглядати відео, дізнаватися погоду, спортивні результати та інше, не витрачаючи обмежену локальну пам’ять пристрою.

Класичний дизайн з новими акцентами

Зовні апарати зберігають упізнаваний міцний корпус з клавіатурою, характерний для Nokia, доповнений металевими акцентами навколо камери та динаміка. Пристрої працюють на операційній системі S30+ й отримали акумулятори на 1450 мА·год, розрахованих на тривалу автономність.

Що стосується екранів, моделі 215 та 235 отримали трохи більші дисплеї 2,8 дюйма, тоді як інші оснащені 2,4-дюймовими екранами. Камери залишаються найпростішими — VGA на одних моделях і 2 Мп на інших, проте виробник не забув про практичні дрібниці: роз’єм для навушників 3,5 мм, FM-радіо, зарядку через USB-C та функцію відеодзвінків Xpress Chat.

Для кого ці телефони

Нові 4G-кнопкові телефони орієнтовані на тих, хто хоче простого й надійного зв’язку та повідомлень без відволікань і вартості повноцінного смартфона. Додавання функцій ШІ та хмарних сервісів — це спосіб HMD зробити пристрої кориснішими на ринках, що розвиваються, або як другорядні гаджети.

Компанія поки не розкрила ціни та повну інформацію про доступність новинок. Втім, сам факт випуску показує, що HMD намагається оновити категорію кнопкових телефонів практичними «розумними» функціями, які можуть зацікавити тих, хто цінує доступність і простоту.