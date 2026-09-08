Гравийные велосипеды становятся похожими на MTB: Moots готовит титановую модель Routt с покрышками шириной до 57 мм

Американская компания Moots решила существенно упростить свою линейку гравийных велосипедов. Вместо нескольких версий Routt компания планирует оставить одну универсальную модель, которая должна сочетать скорость на асфальте с возможностями, которые еще недавно были характерны скорее для горных велосипедов.

Новую модель Routt представили на выставке MADE 2026. Главным техническим изменением станет увеличенное пространство для покрышек — рама сможет работать с покрышками шириной до 57 мм. Это примерно 2,24 дюйма, то есть уже очень близко к покрышкам лёгких XC-велосипедов.

Велосипед рассчитан на 50-мм покрышки

Впрочем, 57 мм — это максимально допустимый размер. Инженеры оптимизируют геометрию новой модели Routt под 50-мм покрышки.

Для сравнения: текущая модель Routt 45 также допускает шины толщиной до 50 мм, но её конструкция рассчитана в первую очередь на 45-мм покрышки. То есть новое поколение должно стать заметно увереннее на каменистых дорогах, лесных тропах и сложной гравийной дороге.

Основные особенности будущей модели:

титановая рама;

шины шириной до 57 мм;

геометрия, оптимизированная для 50 мм;

резьбовая каретка BSA 68 мм;

длина цепи 47,5 мм;

штатные крепления для крыльев;

версия с трансмиссией SRAM Force.

При этом Moots не стремится радикально усложнять конструкцию. Для рамы будут использоваться прямые титановые трубы постоянной толщины, подобные тем, что применяются в Routt 45. Сам производитель давно делает ставку на титан: актуальные модели Routt изготавливаются вручную в Колорадо.

Цена будет соответствующей

Универсальность обойдется недешево. По предварительным данным, полностью собранный Routt с компонентами SRAM Force будет стоить около 9500 долларов — это примерно 423 тыс. грн по текущему курсу. Запуск модели запланирован уже на сентябрь 2026 года.

При этом облегчённая версия RSL не исчезает навсегда. Компания Moots намекнула, что преемник модели с облегчёнными титановыми трубами с двойным утоньшением может появиться в начале 2027 года.

Новая модель Routt наглядно демонстрирует, в каком направлении развивается весь сегмент гравийных велосипедов. Ещё несколько лет назад типичными были покрышки шириной примерно 40–45 мм, а теперь производители всё чаще приближаются к 55–57 мм. Граница между быстрым гравийным велосипедом и лёгким MTB становится всё более условной.