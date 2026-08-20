Топливо из кухонных отходов: в Европе тестируют бензин, для производства которого не требуется нефть

Пока Европа спорит о судьбе двигателей внутреннего сгорания после 2035 года, испанская компания Repsol предлагает компромисс, не требующий ни новых автомобилей, ни новой инфраструктуры. Компания запустила пилотный проект по производству возобновляемого бензина Nexa 95 — топлива, производимого не из нефти, а из органических отходов: остатков пищевой промышленности и отработанных кухонных масел. То есть сырья, которое в противном случае просто отправилось бы на утилизацию.

Главное преимущество Nexa 95 — в его повседневности. Топливо полностью соответствует европейскому стандарту EN 228 для обычного 95-го бензина, поэтому его можно заливать в бак любого бензинового автомобиля без каких-либо технических изменений, и оно работает точно так же, как традиционный бензин. В пилотном проекте, стартовавшем в июле и который продлится полгода, участвуют около двадцати серийных автомобилей Toyota, Lexus, BMW и MINI — и задача перед ними максимально проста: ездить как всегда.

Интересно устроен контроль результатов. Каждую заправку регистрирует система Bosch Digital Fuel Twin, которая измеряет реальное влияние на выбросы CO₂. Это принципиальный момент для регуляторной среды, где просто заявить об экологичности недостаточно — её нужно доказывать цифрами по каждому литру.

Теперь о реальности. Надбавка за экологичность пока составляет около 10 евроцентов за литр — терпимо, но ощутимо. Гораздо более серьезная проблема — масштаб: даже сотни миллионов литров в год не покроют европейский спрос, который измеряется десятками миллиардов литров. Кухонного масла на всех просто не хватит. Показательно и то, что ни Toyota, ни BMW не позиционируют возобновляемый бензин как конкурента электромобилям — обе компании видят в нём вспомогательное решение, способное снизить выбросы десятков миллионов уже имеющихся автомобилей с ДВС в течение переходного периода, а не альтернативу электрификации.

Для Украины эта тема тоже не абстрактна: наш автопарк ещё долго будет оставаться преимущественно бензиново-дизельным, и любая технология, позволяющая «озеленить» имеющиеся автомобили без их замены, в перспективе заслуживает внимания — вопрос лишь в цене и доступности.

Напомним, борьба за будущее ДВС продолжается и на других фронтах. Ранее мы писали о том, как Nissan сделал ставку на гибриды e-POWER вместо полной электрификации — и даже попал с этой технологией в Книгу рекордов Гиннеса.